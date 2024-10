Daniel Constantin, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cătălin Cîrstoiu, singurul candidat care are o carieră profesională în spate. Opozanții politici au încercat să demonteze acest atu (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu este singurul candidat la Primăria Capitalei care are o carieră profesională în spate, a declarat deputatul PNL Daniel Constantin, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Daniel Constantin, pe B1 TV, despre candidatura lui Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei

Deputatul PNL a descris cariera profesională drept atuul pe care îl are Cătălin Cîrstoiu în fața contracandidaților săi.

„Cu doza de subiectivism pe care v-am mai spus-o, cred, în emisiunea dumneavoastră, pentru că îl cunosc bine, mai ales în ultimii ani l-am cunoscut, pe Cătălin Cîrstoiu, eu pot să spun așa din analiza pe care am făcut-o, calitatea domniei sale, sau, dacă vreți, primul atu pe care îl are domnul Cîrstoiu, și e o diferență mare față de ceilalți candidați, aici cred că agreăm cu toții, este aceea, sau acela, că dânsul este singurul candidat care are o carieră profesională în spate și atunci sigur că a fost o concentrare, dacă vreți, în primul rând, din partea opozanților politici, care s-au folosit și de diverse canale de presiune, dacă vreți să spunem așa, să demonteze acest atu pe care domnul Cătălin Cîrstoiu îl are în fața celorlalți, și anume cariera domniei sale”, a declarat Daniel Constantin.

„Un om onest”

„În momentul în care spui că este incompatibil pe activități pe care le-a făcut în carieră, pui sub semnul îndoielii cariera domniei sale. Este opinia mea. S-a încercat pentru că nu aveai ce să spui despre domnul Cătălin Cîrstoiu nimic altceva. Este, din punctul meu de vedere, așa cum l-am cunoscut, un om onest, un om care a făcut pași în carieră așa cum trebuie. N-aveai ce să spui decât să îi găsești ceva în carieră. Acesta este lucrul pe care îl punea pe masă”, a continuat liberalul.