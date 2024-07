Daniel Fenechiu (PNL), despre alegerile prezidențiale: „În momentul în care Nicolae Ciucă va ieși la bătaie va fi o surpriză extrem de plăcută” (VIDEO)

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că PNL are capacitatea de a-l duce pe Nicolae Ciucă în turul doi, având în vedere scorul politic obținut la alegerile locale, dar și capacitatea de mobilizare a partidului. Acesta a respins astfel afirmațiile lui Sorin Grindeanu potrivit cărora liberaliis e gândesc să nu îl mai susțină pe Nicolae Ciucă din cauza scorului din sondajele de opinie:

“Eu cred că nu e treaba mea să comentez elucubrațiile lui Sorin Grindeanu care fără îndoială are propria agendă politică și probabil că în intenția de a-l înfrunta pe Marcel Cioalcu și de a se afirma în parti de în stare să facă orice.

Eu am spus-o, am spus-o cât se poate de apăsat, de argumentat că un partid care are un scor politic de 30% și 1.200 de primari și 12 președinți de CJ își duce candidatul în turul doi. În momentul în care domnul Ciucă va fi formalizat de Congresul PNL ca și candidat și va ieși la bătaie veți vedea că domnul Ciucă va fi o surpriză frumoasă și că toate aceste sondaje care astăzi sunt rezentate și creează dileme nu sunt nimic altceva decât o poză de moment, într-o perioadă de vară în care oamenii din cauza caniculei nu au altceva de făcut decât să se îngrijoreze de soarta lui Ciucă și a PNL”.

Daniel Fenechiu a mai precizat că Nicolae Ciucă va fi o surpriză a campaniei pentru prezidențiale:

“Există sondaje de opinie care îl plasează pe Nicolae Ciucă pe locul doi și nu unu. Pe de altă parte argumentul scorului politic, al mobilizării pe care o face PNL în campaniile electorale și cred că din punctul acesta de vedere în momentul în care domnul Ciucă va ieși la bătaie va fi o surpriză extrem de plăcută”.