Deputata USR Diana Stoica acuză coaliția PSD-PNL că blochează legea care ar limita numărul sălilor de jocuri de noroc: „Trebuia votată încă din luna aprilie”

Deputata USR Diana Stoica a declarat într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că PNL și PSD blochează în Parlament legile care prevăd limitarea reclamelor la șocurile de noroc și care elimină sălile de păcănele din apropierea școlilor. Aceasta a precizat că din acest motiv nu are încredere în declarațiile lui Marcel Ciolacu care a anunțat un război împotriva păcănelelor:

„Eu nu am încredere în el că chiar va face aceste lucruri. Am depus legi prin care să limităm amplasamentele fizice la 300 de m față de orice unitate de învățământ, parcuri, orice zonă înc are oamenii ar avea acces.

Nu vrea nimeni să îi defavorizeze pe cei care stau la periferia orașului și ei trebuie protejați. Psihologii, oamenii care lcurează cu cei deopendenți de jorurile de noroc ne-au spus foarte clar că accesibilitatea creează dependență. Atâta vreme cât în drum spre școală, în drum spre muncă dai peste 10 păcănele în drumul tău evident că ești mult mai tentat să intri acolo, să devii dependent. Faptul că eradicarea lor în drumurile noastre de zi cu zi nu funcționează este o pistă falsă. Asta ne este garantată de studii”.

Diana Stoica a mai precizat că Legile care limitau numărul sălilor de jocuri de noroc trebuiau votate încă din aprilie:

„Domnul Ciolacu în ultimele 6 luni ține blocate toate aceste legi, fie că vorbim de legi privind publicitatea stradală, legi de limitare a păcănelelor în drumul copiilor spre școală sau în drumul oamenilor spre muncă. Ele aveau termen să fie votate în Camera Deputaților să le adoptăm pe 5 aprilie 2023. Suntem în luna octombrie și domnul Ciolacu spune că vrea să scape România de acest flagel câtă vreme el cu PNL au blocat aceste legi”.