Deputatul USR Ionuț Moșteanu, critici la adresa ministrului Educației: „După 9 ani de zile, proiectul de suflet al lui Iohannis, România edicată, este o caricatură”

Deputatul USR Ionuț Moșteanu a comentat marți seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat ieșirea publică a ministrului Educației Ligia Deca, în timpul unei vizite în Argeș, unde s-a lăudat că la nivel național sunt sub 200 de școli care mai au toalete în curte. Ionuț Moșteanu a criticat faptul că după 9 ani de la debutul proiectului România educată acesta este în continuare indicatorul de performanță pentru actuala guvernare:

Ionuț Moșteanu, critici la adresa ministrului Educației

„Pare că începem să vedem luminița de la capătul tunelului în marele proiect România educată. Ăsta este indicatorul de performanță la care se raportează în momentul în care profesorii sunt țepuiți, mulți sunt în continuare prost plătiți și nu au o siguranță și o garanție că merită să se bage în acest segment foarte important, în această clasă foarte importantă care înseamnă educatorii copiilor noștri, pentru că nu știu dacă se vor ține sau nu se vor ține de cuvânt acești guvernanți.

Cu tot proiectul ăla România educată, după 9 ani de zile, proiectul de suflet al lui Iohannis, este o caricatură. Doamna Deca zice că este ok să primească burse de merit și unii cu 4 sau cu 1,5 și unii cu 9 să nu primească. Au stabilit așa ca prima treime din clasă primește bursă de merit. Ce este asta?

Abandonul școlar e în continuare mare. Cu programul masa caldă nu au făcut nimic, au făcut un simulacru, cu licitațiile, totul e pe hârtie, nu au făcut nimic s-au pierdut o grămadă de bani”.

Ligia Deca (PNL), ministrul Educației, a declarat, marți, că în România mai sunt sub 200 de , iar ministerul are banii necesari pentru a rezolva problema anul acesta.

Ministrul Educației, despre investițiile în școlile cu toaleta în curte

„Anul acesta avem alocate fonduri în bugetul Ministerului Educaţiei de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acoperă în mare măsură cele sub 200 de unităţi de învăţământ care au grupul sanitar în curte. Vorbim despre un procent de sub 10% faţă de ce aveam acum câţiva ani. Progresul a fost unul constant, în fiecare an numărul a scăzut semnificativ”, a declarat Ligia Deca, potrivit

Ministrul a mai spus că problema toaletelor în curte poate fi rezolvată anul acesta, dar e nevoie de : „Dacă autorităţile publice locale se mobilizează pentru a accesa aceşti bani, eu cred că în acest an putem rezolva problema şcolilor cu grup sanitar în curte. Nu putem să facem noi aceste lucrări pentru a aduce grupuri sanitare în incinta şcolilor, dar am luptat pentru a avea în bugetul Ministerul Educaţiei banii pentru ca autorităţile publice locale să încheie acest capitol care nu ne face cinste”.