Ligia Deca, despre sutele de școli cu toaleta în curte: „Această problemă ține de autoritățile publice locale”

Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat miercuri jurnaliștilor după audierile în comisiile de specialitate că există încă în România sute de școli cu toaleta în curte, deși s-au făcut progrese pentru a rezolva această problemă:

„Avem deja un progres semnificativ în acest sens. Din câteva mii au rămas două sute, două sute și un pic și urmează ca printr-o linie dedicată de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să finalizăm și această problemă. Ea ține de autoritățile publice locale”.

Ligia Deca a oferit și precizări despre recuperarea orelor în contextul grevei prfesorilor:

„Recuperarea nu se face pentru zilele afectate de protest în luna mai. Pentru acele zile au fost plătite salariile. Ceea ce am lăsat la latitudinea unităților d învățământ în funcție de infrastructură, situație, câți profesori au fost în situația de protest, în funcție de efectivul de elevi pe care îl au este posibilitatea unor recuperări pe parcursul acestor zile de școală. Ele variază. Pentru unele școli ultima zi de școală este 16 iunie, pentru alte școli de exemplu toate liceele tehnologice vorbim despre 23 iunie. Unitățile de învățământ organizează un program de recuperare cu aprobarea consiliului de administrație.

Verificarea procesului de recuperare se face de către conducerile școlilor și de către Inspectoratele școlare”.

În ceea ce privește creșterea remunerației pentru profesorii care vor supraveghea desfășurarea examenelor naționale, Ligia Deca a precizat că nu are legătură cu lipsa personalului didactic dispus să participe la aceste examene:

„În fiecare an există o indexare a acestor sume care este în concordanță cu evoluțiile economice. Am realizat o creștere luând în calcul disponibilitățile financiare pe care ministerul le are. Ne asigurăm că la examenele naționale avem tot personalul de care avem nevoie. Nu am informații cu privire la probleme, am solicitat inspectoratelor să facă o evaluare a resursei umane pe care o au în baza de date, baza de date cu resurse umane care exced nevoia tocmai pentru a vedea care este situația”.