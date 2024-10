Diana Buzoianu: Autorizațiile de construire din București trebuie să fie date de Primăria Generală. USR a finalizat prima tranșă de proiecte cu cerințele lui Nicușor Dan de la candidații pentru prezidențiale (VIDEO)

USR consideră că autorizațiile de construire din București trebuie să fie date de Primăria Generală, a declarat deputata Diana Buzoianu, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Diana Buzoianu (USR), pe B1 TV: Autorizațiile trebuie să fie date de Primăria Municipiului București

Deputata USR spune că „toată situația de la planșeul Unirii nu este decât una dintre multele situații care au arătat încă o dată de ce este nevoie într-adevăr să fie tranșată odată pentru totdeauna cine dă autorizațiile de construire”.

„Noi am depus astăzi, cei de la USR, un proiect de lege pentru a tranșa odată pentru totdeauna această problemă. Noi considerăm că autorizațiile trebuie să fie date de Primăria Municipiului București”, a declarat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu: USR a finalizat prima tranșă de proiecte cu cerințele lui Nicușor Dan

„Acum o lună domnul Nicușor Dan a venit și a zis că are 20 de puncte pe care și le propune să le ceară de la candidații la prezidențiale. Printre acele 20 de puncte era inclusiv acest punct. Noi am ieșit atunci și am spus că vom face mai mult decât să spunem declarativ, pe vorbe, că suntem de acord, că noi vom depune inclusiv pachet legislativ cu mai multe puncte din respectivele. Urmează să depunem zilele acestea, dar astăzi le-am finalizat, prima tranșă de proiecte”, a continuat Diana Buzoianu.

„Așteptăm ca și PNL, care de altfel au ieșit și au spus inclusiv pe acest punct că ar fi de acord, prin vocea domnului Ciucu (…), așteptăm să vedem dacă, cu adevărat, în Parlament există această dorință de a reglementa odată pentru totdeauna”, a adăugat deputata USR.