Diana Buzoianu: Avem partea de PSD și sateliți ai PSD – AUR, Geoană, PNL – și avem un om și un partid care nu s-au legat sub nicio formă de PSD până acum, Elena Lasconi și USR (VIDEO)

Deputata USR Diana Stoica a vorbit despre următoarele alegeri, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat de părere că în oferta electorală „avem partea de PSD și sateliți ai PSD – AUR, Geoană, PNL – și avem un om care nu s-a legat sub nicio formă și un partid care nu s-a legat sub nicio formă de PSD până acum, USR și Elena Lasconi”.

Diana Buzoianu, pe B1 TV: USR și Elena Lasconi sunt alternativa reală la PSD

„Eu am deja multe campanii la activ în care am văzut tone de sondaje care se băteau cap în cap înainte cu două săptămâni de alegeri. Românii vor vota, românii vor alege. Mai sunt două săptămâni în care putem să îi convingem că USR și Elena Lasconi sunt alternativa reală la PSD. Din punctul nostru de vedere, pentru cine urmărește cât de cât puțin politică, este foarte clar, avem partea de PSD și sateliți ai PSD – AUR, Geoană, PNL – și avem un om care nu s-a legat sub nicio formă și un partid care nu s-a legat sub nicio formă de PSD până acum, USR și Elena Lasconi”, a declarat Diana Buzoianu, candidată USR la alegerile parlamentare.

„Pentru cei care ne urmăresc și sunt mulțumiți de cum merge țara înainte, este clar că vor vota fie PNL, fie PSD, pentru că ei sunt mulțumiți de cum a fost condusă țara, dar sunt 70% dintre români care nu sunt mulțumiți de cum a mers țara asta în ultimii ani de zile. Acești oameni trebuie să știe că au o alternativă, un partid și un om care chiar este rupt total de sistemul ăsta de care ei nu sunt mulțumiți”, a adăugat Diana Buzoianu.