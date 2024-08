Diana Buzoianu (USR), despre scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon: „S-au adunat foarte multe minciuni” (VIDEO)

Deputata USR Diana Buzoianu a declarat în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, că s-au adunat multe minciuni în cazul scandalului de la Spitalul Sfântul Pantelimon care îl vizează pe ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Aceasta a declarat că și USR a solicitat ordinul care vizează activitatea corpului de control al ministrului Sănătății:

“Și noi am cerut publicarea acestuia pentru că deja s-au adunat foarte multe minciuni. Domnul Rafila spune că în primul rând nu au fost trimiși specialiști care să poată să verifice actul medical ceea ce este fals. Știm deja din declarațiile ulterioare că de fapt acolo în corpul de control au fost trimiși niște medici. Domnul Rafila spunea că nu are cum să se uite pe calitatea actului medical, ceea ce din nou este fals pentru că domnul Rafila are în subordinea lui Inspecția Sanitară și ar fi putut oricum și în cadrul Corpului de Control să introducă medici, ceea ce de altfel a și făcut. De asemenea, ne-a spus niște săptămâni întregi la televizor ca să liniștească populația că totul a ieșit foarte bine la control. De ce nu ne-a spus că din perspectiva dumnealui au fost verificate doar niște documente contabile și administrative, s-a uitat cineva peste situația respectivă”.

Diana Buzoiau a mai precizat că Alexandru Rafila trebuia de mult să își dea demisia:

“Sunt foarte multe minciuni spuse de domnul Rafila și ar fi trebuit de mult să avem mai multă transparență. Domnul Rafila are foarte multe misiuni unde a eșuat lamentabil, planul pentru cancer, unde și-a bătut joc de oamenii bolnavi de cancer din România. A tăiat peste 700 de milioane pentru construcții de spitale. Domnul Rafila ar fi trebuit să zboare de mult timp”.