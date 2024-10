Diana Buzoianu (USR): Din păcate, DNSC-ul este subfinanțat complet. Realitatea cruntă este că noi, astăzi, pe securitate cibernetică suntem praf (VIDEO)

Deputata USR, , a comentat în emisiunea Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, apelul făcut de către Marcel Ciolacu, și anume, să sesiseze urgent instituțiile DNSC și ANCOM, “care să oprească fermele de troli, să facă verificări serioase legate de felul în care Mircea Geoană își desfășoară campania în on-line.”

Diana Buzoianu a subliniat faptul că DNSC și ANCOM nu au resursele necesare pentru a combate campaniile de manipulare online, inclusiv fermele de troli.

De asemenea, a afirmat că, în ciuda declarațiilor optimiste ale guvernanților, situația actuală este gravă, iar instituțiile nu dispun de instrumentele necesare pentru a face față provocărilor actuale.

Realitatea cruntă este că, astăzi, pe securitate cibernetică suntem praf”

Buzoianu a fost întrebată ce campanii s-ar prăbuși și cine sunt candidații care ar primi o lovitură dură, dacă ar interveni DNSC și ANCOM.

“Vă spun sincer, niciuna, pentru că DNSC, astăzi, nu are instrumentele necesare și nici banii necesari să facă astfel de anchete și să oprească astfel de ferme de troli. Eu, personal, am depus amendamente în fiecare an la bugetul țării noastre, pentru a putea să fie alocate niște milioane bune, așa cum sunt alocate zeci de milioane bune în atestate pentru instituțiile care lucrează pentru securitatea cibernetică. Din păcate, astăzi, DNSC-ul este subfinanțat complet. De fiecare dată, în fiecare an au fost respinse aceste bugete.

Realitatea cruntă este că, astăzi, noi, pe securitate cibernetică, deși sigur ne lăudăm și o să zică și PSD și PNL că suntem super bine, avem toate atacurile cibernetice oprite, suntem perfecți, suntem praf. Plus că noi am avut spart, ca să vă dați seama nivelul de Securitate, noi am avut spartă baza de date de la Parlament, au trebuit să schimbe unii demnitari buletinele, că le-au făcut publice.

Asta, după ce refuzase bugetul crescut pentru DNSC. Poate că dacă ar fi crescut bugetul pentru DNSC nu ar fi trebuit să-și schimbe după aia buletinul”.