Diana Șoșoacă, circ în Parlamentul European. Ce a făcut chiar în prima zi de muncă, la Bruxelles. Totul a fost filmat: „Aici se întâlnesc satanele” (VIDEO)

Diana Șoșoacă, proaspăt aleasă eurodeputat, a făcut circ în prima ședință a Parlamentul European. La votul pentru președintele forului european, Diana Șoșoacă a transmis mai multe mesaje împotriva șefei P.E., Roberta Metsola, împotriva Ucrainei și a comunității LGBT.

Ce a făcut Diana Șoșoacă în Parlamentul European

Diana Șoșoacă a făcut prima transmisiune din Parlamentul European, unde s-a votat pentru noul președinte al legislativului european. Șoșoacă a venit îmbrăcată în cosum popular și cu năframă pe cap. Aceasta a fost în prima zi de muncă alături de colegul său de partid, Luiz Lazarus.

Șoșoacă a tăiat ambele nume cu un „x” mare și a început să scrie cu pixul pe buletinul de vot, în engleză: „Niciodată cu Ucraina. Niciodată pentru UE actual.”

„Aici se întâlnesc satanele. O să aduc și aici un preot să sfințească birourile”

Într-un interviu acordat jurnaliștilor pe holurile legislativului, Șoșoacă a spus că va aduce un preot. Mai mult, a vorbit și despre întâlnirea cu Roberta Metsola.

„Sunt de fapt virusul suveranist și patriotic care se infiltrează în Uniunea Europeană. Aici se întâlnesc satanele. O să aduc și aici un preot să sfințească birourile și pe unde mai pot. Mi-au tăiat internetul. Da, am făcut live, reușit să facem live, pe urmă am filmat și am dat totul. M-am dus direct la doamna Metsola. Când m-a văzut, s-a albit”.