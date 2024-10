Diana Șoșoacă, discurs virulent în Parlamentul European. A vorbit până i-a fost tăiat microfonul: „Conform sondajelor reale dețineam primul loc pentru președinția României” (VIDEO)

Eurodeputata Diana Șoșoacă a vorbit în Parlamentul European despre , iar la un moment președinta de ședință i-a întrerupt microfondul deoarece depășise timpul alocat.

Diana Șoșoacă susține că era pe primul loc în sondajele „reale”

Eurodeputata a publicat discursul și pe pagina de Facebook.

„Vreau să vă aduc la cunoștință un caz extrem care se întâmplă de trei zile în România. Sunt președinta Partidului S.O.S. România și conform sondajelor reale dețineam primul loc pentru președinția României care va avea loc pe 24 noiembrie”, susține Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă cere Parlamentului European să ia „act că în România statul de drept nu mai există”

Eurodeputata susține că decizia CCR este o premieră.

„Curtea Constituțională, pentru prima oară în istorie, mi-a anulat candidatura la președinția României nu pentru motive de constituționalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniței din pandemie, pentru că am fost amendată de un polițist că am depășit viteza deși sunt în proces cu acel polițist, pentru că am făcut declarații politice în Parlamentul României ca Senator, încălcându-se art. 72 din Constituție și art. 9 si 10 CEDO prin care declarațiile politice ale unui parlamentare au imunitate, nu putem să fim condamnați pentru așa ceva”, a adăugat Diana Șoșoacă.

„Nu am fost judecată, nu am fost citată, nu am avut dreptul la apărare și am fost judecată pe articole din ziar. Vă rog să luați act că în România statul de drept nu mai există”, a mai spus ea.