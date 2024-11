Diana Stoica, despre apelul lui Ilie Bolojan: Îl face în cunoștință de cauză cu privire la scorul lui Ciucă. Elena Lasconi, singurul candidat de dreapta cu șanse să intre în turul 2 (VIDEO)

Diana Stoica, candidată USR la alegerile parlamentare, a vorbit comentat lui Ilie Bolojan, duminică, la Special B1 cu Eli Roman, și s-a arătat de părere că Elena Lasconi este singura candidată de dreapta care are șanse să intre în finala prezidențială.

Diana Stoica (USR), pe B1 TV, despre apelul lui Ilie Bolojan (PNL)

Întrebată despre declarațiile liberalului, deputata USR a spus: „Elena Lasconi deja a ieșit și domnului Bolojan, i-a spus că este de acord cu dânsul. De altfel, ea spune acest lucru deja de ceva timp, a propus tot felul de variante de coalizare a dreptei. Ultima variantă propusă a fost implicarea lui Nicușor Dan, care să aleagă trei case de sondare, practic, în urma acestor sondaje să vedem care e cel mai bine clasat candidat de dreapta și acela să fie susținut de către toți candidații. Bine, eu nu îl încadrez pe domnul Geoană la candidați de dreapta, că dânsul este un pesedist, chiar dacă încearcă acum să pară tehnocrat”.

„Acest lucru, după cum vedeți, nu prea se întâmplă. Din punctul meu de vedere, acest apel pe care domnul Bolojan îl face îl face în cunoștință de cauză cu privire la scorul domnului Ciucă, pentru că ați văzut că majoritatea sondajelor, cu excepția acestora plătite de PNL, domnul Ciucă este pe locul 4-5, e destul de jos”, a continuat Diana Stoica.

Diana Stoica: Elena Lasconi, singurul candidat de dreapta cu șanse să intre în turul 2

„Avem și un număr destul de mare, chiar și pe sondajele noastre, un număr destul de mare de persoane care fie sunt nehotărâte, fie nu știu sau nu vor să spună cu cine vor vota de fapt. Deci există și această marjă de eroare, bineînțeles, și sondajele nu iau în calcul diaspora, dar, din cifrele pe care le-am văzut cu toții, Elena Lasconi este candidatul de dreapta care are șanse, singura care are șanse, să intre în turul 2”, a adăugat Diana Stoica.

„Altfel, într-adevăr, vom asista la un tur 2 între domnul Ciolacu, cel mai probabil, pentru că în toate sondajele este plasat pe locul 1 și într-adevăr PSD are un număr de constant de votanți, și el are avantajul și de a fi singurul candidat declarat de stânga, într-adevăr, și apoi avem un partid extremist, care îl are în frunte pe domnul Simion, care e cel de-al doilea candidat cotat cu șanse mari să intre în turul 2, și apoi avem dreapta”, a mai spus deputata USR.