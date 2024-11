Diana Stoica: Elena Lasconi este o locomotivă pentru USR. Este, în primul rând, o locomotivă pentru reformele din România, pentru că e singurul candidat care nu face parte din sistem (VIDEO)

Elena Lasconi este o locomotivă pentru USR și este, în primul rând, o locomotivă pentru reformele din România, a declarat Diana Stoica, candidată a partidului la alegerile parlamentare, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru.

Diana Stoica, pe B1 TV, despre Elena Lasconi, liderul și candidata USR la prezidențiale

Întrebată dacă poate fi Elena Lasconi „o locomotivă” pentru USR în perspectiva alegerilor parlamentare, Diana Stoica a spus: „Eu cred că este și, având în vedere calendarul electoral, toate partidele vor fi influențate de scorul din turul 1, pentru că avem doar o săptămână între turul 1 și alegerile parlamentare, și cred că e important pentru toți românii să înțeleagă că orice Președinte, având în vedere atribuțiile constituționale pe care le are, pentru a face reformele de care România are nevoie, are nevoie și de o majoritate în Parlament. De aceea, sunt cumva, dacă vreți, corelate și din punct de vedere logic aceste alegeri”.

„Da, în ceea ce o privește pe Elena Lasconi, eu cred că este o locomotivă pentru partid, cred că este, în primul rând, o locomotivă pentru reformele din România, pentru că e singurul candidat care nu face parte din sistem, care a intrat în politică după o carieră fructuoasă în mediul privat, pe când ceilalți au lucrat doar la stat”, a adăugat Diana Stoica.

Diana Stoica: Elena Lasconi are șanse mai mari să crească din punct de vedere al intenției de vot

„Apropo de nivelul de creștere și potențialul de creștere, gândiți-vă că atât Nicolae Ciucă, cât și Marcel Ciolacu au avut o expunere foarte mare prin prisma funcției de premier, deci pe dânșii îi cam cunosc oamenii și și-au făcut deja o opinie despre ei. Este evident că Elena Lasconi, având de crescut și din punct de vedere al notorietății, are șanse mai mari să crească din punct de vedere al favorabilității și al intenției de vot”, a mai spus deputata USR Diana Stoica.