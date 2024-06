Dominic Fritz a anunțat ce proiecte are pentru mandatul următor: Toate acestea nu sunt promisiuni goale, ci există o continuitate și o logică de viziune pe care o avem în acest oraș. Alegerea este foarte simplă. Mergem înainte sau mergem înapoi (VIDEO)

Primarul Timișoarei, , a fost prezent în cadrul emisiunii Actualitatea, moderată de Tuor Mușat, pe B1 TV, unde a spus care sunt prioritățile pentru mandatul următor.

„Vrem să continuăm un drum al corectitudinii”

a spus că alegerea este foarte simplă la Timișoara. “Alegerea e mergem înainte sau mergem înapoi’, a precizat primarul Timișoarei.

“Alegerea este foarte simplă, la Timișoara. Alegerea este mergem înainte sau mergem înapoi.

Vrem să continuăm un drum european, un drum în care am avut investiții record, în Timișoara. Anul trecut, într-un singur an, am făcut investiții în educație, în sănătate, în mobilitate urbană în aceeași valoare de bani ca Nicolae Robu în 6 ani de mandat. Vrem să continuăm un drum al corectitudinii. Vrem să continuăm un drum în care legea este egală pentru toți și nu există anumite categorii de cetățeni, care au drepturi speciale sau vrem să dăm timpul înapoi, să ne întoarcem la niște vremuri în care era un primar care le știe pe toate, care se înconjoară de niște oameni foarte ciudați, mulți dintre ei, între timp, cu probleme penale, care de fapt doar vor să folosească resursele orașului pentru a avea avantaje personale. Asta este alegerea și miza pentru 9 iunie”, a precizat Fritz.

Ce planuri are pentru următorul mandat

Primarul Timișoarei a fost întrebat și ce proiecte concrete are în plan pentru noul mandat.

“Toate proiectele cu care vin acum în campanie sunt proiecte pe care le-am început, s-au pregătit în ultimii 4 ani, tocmai pentru că durează. Tocmai am încheiat un acord cu Banca Mondială pentru un nou spital municipal, pe care vrem să-l construim, tocmai pentru că nu vrem să așteptăm să primim nu știu ce pomană din București.

Am început construcția unui stadion al orașului, nu cel județean, și un stadion un pic mai mic dimensionat, cu 10.000 de locuri, dar măcar să avem un stadion al orașului, indiferent de bunăvoința Guvernului. Avem 3 proiecte mari de regenerare urbană, în cele 3 centre istorice ale Timișoarei, în Piața Victoriei, unde s-a și întâmplat Revoluția, am făcut un concurs de arhitectură internațională, unde proiectul câștigător acum intră în proiectare, în zona Traian, în Cartierul Fabric, al doilea centru istoric al Timișoarei. Intrăm cu un proiect de 30 de milioane de euro în execuție, este deja autorizat și acum așteptăm să primim și fonduri europene. Deci acolo, în toamnă, intrăm efectiv în șantier. Un al treilea centru istoric, în zona Iosefin, Mocioni, acum finalizăm iarăși proiectul tehnic, și, în plus, avem investiții majore în educație și în sănătate. Tocmai construim 84 de săli de clase noi, săli de sport pentru școli și avem mai multe proiecte deja antamate, unde avem deja și finanțarea prin PNRR.

Și, nu în ultimul rând, proiecte de mobilitate urbană, unde tocmai înlocuim toată flota de transport în comun și trebuie să continuăm pe partea de infrastructură a orașului. De exemplu, Pasajul Solventul, unde am început Podul Solventul, unde o să continuăm ca să închidem inelul IV din oraș. Deci toate aceste proiecte nu sunt promisiuni goale, ci există o continuitate și o logică de viziune pe care o avem în acest oraș, dar umbrela pentru toate aceste investiții, pentru că lista aceasta de investiții mari, ușor uităm că, de fapt, calitatea vieții a timișorenilor se decide în lucruri destul de mărunte, în spațiile, calitatea spațiilor între blocuri, în spații verzi, unde am început o masivă campanie de plantare de copaci, de plantare a unor spații virane, tocmai am transformat un teren viran care, de 30 de ani, a stat efectiv între blocuri 5000 m² în paragină. Am făcut un parc acolo, în zona Lunei.

Deci, astfel de lucruri care par mărunte, dar care sunt importante pentru comunitate, dar toate acestea funcționează doar atunci când ai o administrație corectă, când ai un primar care aplică legea în mod egal, care nu dă bani la tot felul de grupuri, de prieteni de partid și așa mai departe și care, până la urmă, gestionează patrimoniul orașului în beneficiul comunității.

Și toate aceste lucruri se vor întâmpla doar dacă Dominic Fritz rămâne primar și dacă Alianța Timișoara Unită, așa se numește în Timișoara, Alianța Timișoara Unită are o majoritate în Consiliul Local și de aceea eu am mare încredere în timișoreni că asta vor și asta se va vedea și în votul din 9 iunie”, a mai adăugat primarul Timișoarei.