Drulă, despre vila pentru Iohannis: Are 1.200 mp. Cine locuiește în 1.200 mp?? Iar renovarea costă 9 milioane de euro, aproape cât tot bugetul RAAPPS pe un an (VIDEO)

Cătălin Drulă, fost lider USR, acum candidat al partidului la parlamentare, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că vila RAAPPS care se pregătește pentru Klaus Iohannis are 1.200 de metri pătrați, iar 9 milioane de euro, aproape cât tot bugetul RAAPPS pe un an. Drulă a acuzat apoi PSD de ipocrizie, căci reproșează PNL , deși ele au fost aprobate de PSD-iștii înșiși aflați și ei la guvernare.

Drulă, despre vila care se pregătește pentru Iohannis

„1.200 de metri pătrați… Cine locuiește în 1.200 mp?? Adică nu curtea, casa are 1.200 mp… E și fost sediu PNL. Are și un caracter din ăsta puternic ruralo-provincial: a ajuns omul în București și a văzut sediul PNL când l-au chemat atunci să fie soluția USL și a spus ”eu aici vreau să trăiesc când o să fiu mare”.

Se bagă în el 9 milioane de euro, costul renovării doar. Am verificat la RAAPPS – am pasiunea asta cu bugetele – ăsta e întreg bugetul lor de investiții pe un an de zile, pe tot ce au ei și au un patrimoniu de vreo 3 – 4 miliarde. Deci atâta e – 10 milioane de euro pe an. Toți banii pe un an merg în casa lui.

Și PSD zice ”voi (PNL) sunteți străini de interesul public”. Dar în tot timpul ăsta când se fac acuzațiile astea de la ce partide sunt miniștrii Guvernului României? Azi, când au ședință de guvern, sau mâine. Sunt de la PNL și PSD!

Dar poate că electoratul ține minte lucrurile astea și de aia nu merg voturile către dl Ciucă și caută alternative. (…)

A spus Administrația Prezidențială că președintele n-a cerut nicio locuință. Normal că n-a cerut, că se cere după finalizarea mandatului…

Întrebat Ciolacu de faptul că au alocat bugete, că RAAPPS e în subordinea SGG condus de colegul Neacșu, nu știu în ce limbă a vorbit, că n-a înțeles nimeni”, a declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.