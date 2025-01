Elena Lasconi, despre intrarea în cursa prezidențială a lui Nicușor Dan: „Într-o democrație sănătoasă fiecare cetățean este liber să candideze”

Președinta USR, Elena Lasconi, a explicat într-o intervenție pentru B1 TV ce a vrut să spună în conferința de presă de după negocierile cu Nicușor Dan când a subliniat că nu este o intrusă:

„Tot timpul presa a încercat din întrebări să îmi sugereze mie să mă retrag și eu am spus că nu sunt o intrusă. Asta era de fapt explicația, pentru că eu am trecut deja printr-o campanie electorală la prezidențiale și am ajuns în turul doi. Consider că a fost o decizie abuzivă a CCR pentru că noi nici în acest moment, după atâta timp nu avem o dovadă clară de intervenția clară a unui stat străin la alegerile prezidențiale din România.

Nu e niciun vinovat, nu e nicio anchetă, toată lumea tace și practic nu s eîntâmplă altceva decât să se inflameze și mai mult valul izolaționist pentru că oamenii nu mai au încredere în instituțiile statului, în politicieni, în nimeni. Totul înseamnă sistemul pentru oameni”.

Elena Lasconi a mai precizat că nu i se pare greșit ca Nicușor Dan să candideze:

„Într-o democrație sănătoasă fiecare cetățean este liber să candideze. Eu și după discuțiile cu Nicușor Dan am declarat că m-aș bucura să se implice mai mulți oameni de bună credință în politică pentru că probabil ăsta este motivul pentru care am ajuns în această situație de criză unde avem un val izolaționist în creștere tocmai pentru că i-am lăsat pe politicie nii vechi, corupți să fie la butoane mereu. E important ca oamenii să se implice pentru că asta înseamnă politică și asta înseamnă să lucrezi pentru oameni”.