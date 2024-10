Elena Lasconi: „Fac un apel la toți candidații la alegerile prezidențiale să înceteze în a mai considera mass-media o anexă de partid”

Președinta USR, Elena Lasconi, a făcut un apel către contracandidați să înceteze în a mai considera mass-media o anexă de partid. De asemenea, Elena Lasconi transmite contracandidaților să oprească atacurile la adresa jurnaliștilor:

„Dacă eu ar trebui să decid între a avea un guvern fără presă sau o presă fără guvern, nu aș ezita în a alege a doua variantă”.

Aceste cuvinte, spuse acum mai bine de 200 de ani de Thomas Jefferson, ne reamintesc cât de important este să avem o presă liberă într-o democrație.

România are o democrație tânără, cu instituții fragile și excesiv politizate. Puterea se află în mâinile a câteva sute de oameni care se schimbă între ei pe funcții. De aceea, mai mult ca oricând, românii au nevoie de o presă liberă și independentă care să servească exclusiv interesul public.

Am făcut această meserie timp de 25 de ani. Am coborât în adâncurile minelor de cărbune din Valea Jiului, am văzut dezastrul lăsat în urmă de marele cutremur din Turcia, am transmis din Afganistan, echipată cu vestă antiglonț și cască de protecție.

Și, oriunde m-au dus pașii, am avut un singur lucru în minte: să ofer oamenilor știrile așa cum sunt ele. Să ofer informație. Să arăt lumea așa cum e ea.

Sunt multe meserii frumoase în lume. Dar vă spun, cu mâna pe inimă, meseria de jurnalist e chiar cea mai frumoasă! De aceea, voi vorbi de fiecare dată atunci când libertatea presei va fi în pericol.

Fac un apel la toți candidații la alegerile prezidențiale să înceteze în a mai considera mass-media o anexă de partid!

Fac un apel la toți candidații la alegerile prezidențiale să oprească atacurile murdare la adresa jurnaliștilor!

Suntem în România, domnilor, nu la Moscova!”.