Elena Lasconi: „Iohannis este dezamăgirea vieții mele” / „Mă întreb dacă nu este un trădător de țară”

Președinta USR, Elena Lasconi, a criticat dur în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat răspunsul lui Klaus Iohannis care a precizat miercuri că nu vede niciun responsabil pentru anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Elena Lasconi a subliniat că dacă instituțiile și-ar fi făcut treaba nu s-ar fi ajuns în această situație.

“Klaus Iohannis este dezamăgirea vieții mele. Și vă spun că nu exagerez. Am avut atât de multă încredere și este o așa de mare dezamăgire. Este un președinte iresponsabil să spui că nu există responsabili în România, în instituțiile statului. Chiar și el este iresponsabil pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru panica și pentru frica prin care au trecut românii. Pentru faptul că în momentul de față noi avem un procent destul de mare al partidelor izolaționiste.

Dacă instituțiile statului și-au făcut treaba, acești candidați nu ar fi putut să participe la alegeri. Ce am văzut noi la televizor după anularea alegerilor, că alergau după unii care în fiecare an se duc să îl comemoreze pe Corneliu Zelea Codreanu, în fiecare an. Nu e o noutate asta. Am văzut noi ceva extraordinar, ceva deosebit? Nicio probă!”.

De asemenea, Elena Lasconi l-a acuzat pe Iohannis de trădare, precizând că este convinsă că serviciile l-au informat:

“Normal că eu cred că serviciile l-au informat și dacă l-au informat, atunci mă întreb dacă nu este un trădător de țară și nu a comunicat mai departe? Sunt lucruri grave aici. Ar trebui să avem mare atenție la ceea ce s-a întâmplat. Cred că serviciile ar putea să dea un răspuns în acest sens și șefii serviciilor”.