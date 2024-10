Elena Lasconi: „Ușa USR-ului este deschisă. Primul lucru pe care PNL tebuie să îl facă este ieșirea de la guvernare” (VIDEO)

Elena Lasconi a precizat în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat că a existat o negociere între șefii de campanie ai PNL și USR privind o întâlnire între Ciucă și Elena Lasconi. Cu toate acestea, președinta USR ar fi refuzat să mai disute cu Nicolae Ciucă după ce acesta a declarat că nu găsește loc în agendă pentru ea:

“Fostul șef de campanie Viziteu, împreună cu domnul Motreanu care este șeful de campanie de la PNL au stabilit o întâlnire, nu știu cine a cerut-o nici acum, în care să fie ei doi și eu împreună cu domnul Ciucă, să discutăm.

Nu știu ce urma să discutăm. Eu aș fi spus părerea mea, dânsul poziționarea, ce avem de gând să facem de anul viitor…Primul punct pe agendă ar fi fost dacă merg pe aceeași linie cu noi în ceea ce privește guvernarea.

Pe mine asta m-a deranjat la partenerii pe care i-am avut de la celelalte partide, pentru că noi nu discutam despre români, despre ce urmează să facem. Discutam despre locuri la parlamentare, simplu.

După ce domnul Viziteu și cu domnul Motreanu au stabilit această întâlnire am văzut în cealaltă zi la televizor strategie grozavă de campanie a PNL-ului, burtiere că domnul Ciucă nu își mai face loc în agendă pentru mine. În primul rând că e nepoliticos să faci asta. Dacă te gândești să faci un parteneriat cu cineva nu asta este linia”.

Elena Lasconi a mai spus că ușa USR-ului este deschisă și că Nicolae Ciucă are numărul ei de telefon în cazul în care vrea să discute despre o înțelegere USR-PNL:

“Ușa USR-ului este deschisă. Am numărul de telefon al domnului Ciucă pentru că m-a sunat, m-a sunat foarte emoționat înainte de a merge la Palatul Victoria, când am fost chemată de domnul Ciolacu știam că este o pseudoconsultare. Dar mi s-a părut că este respect pentru instituția Guvernului și să îl ascult. Când i-am comunicat foarte calm deși domnul Ciucă era foarte agitat că se gândea că vreau mai repede alegerile. I-am spus că eu merg pe litera legii și să se respecte legea pentru că atâta timp cât americaniide 100 de ani au alegerile în a doua zi de marți din noiembrie, eu cred că trebuie să ne ținem de lege. A fost foarte liniștit. Și atât, el are numărul meu de telefon, dar nu m-a sunat niciodată”.

Ea a precizat că primul pas pe care PNL trebuie să îl facă este ieșirea de la guvernare: “În primul rând ar trebui să iasă de la guvernare. Le-am întins o mână cu moțiunea, ca să arate asta și să arate intenția pentru la anul. Asta ar trebui să facă în primul rând. Să se rupă de tot de PSD”.