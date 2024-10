Elena Lasconi (USR): „Este o normalitate ca banii să ajungă la Primăria Capitalei și de acolo să fie distribuiți către sectoare”

Președinta USR, Elena Lasconi a declarat în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că este singurul candidat la prezidențiale care a discutat serios cu Nicușor Dan fiecare revendicare a acestuia în parte. De asemenea, ea a precizat că USR a depus deja mai multe proeicte legislative în acests ens:

“În rest au fost doar niște întrevederi scurte, probabil au anunțat în presă cei de la PNL că vine Nicușor și voiau să se agațe de asta. Și am făcut mai mult de atât, am și depus câteva proiecte legislative tot astăzi, după ce am avut întâlnirea, care vin să întărească ceea ce cerea Nicușor Dan, pe care eu îl respect foarte mult. Are dreptate în tot ceea ce cere și asta v-o spun și în calitate de primar, pentru că are nevoie de pârghii ca lucrurile să funcționeze în orașul pe care îl administrează și îl iubește. De asta se bate atât de mult, să nu mai fim prinși în trafic, să nu se mai construiască anapoda, să fie o evidență foarte clară a spațiilor verzi. Sunt 20 de puncte și am fost de acord cu ele și am semnat. Le-am discutat foarte serios dinainte și cu colegii mei ca să vedem cum putem să facem concret lucrurile. Concret se întâmplă prin proiecte de lege”.

Proiectele legislative depuse de USR vizează spațiile verzi, autorizațiile de construire și un proiect privind ONG-urile. “Vin în întărirea punctelor pe care le-a cerut Nicușor Dan”, a spus Lasconi.

Ea a mai precizat că este o normalitate ca bugetul să ajungă la Primăria Capitalei și de acolo banii să fie distribuiți către sectoare.

“Până la urmă eu chiar mă întrebam, de ce ar dori cineva să fie primarul Capitalei, când Primăria Capitalei nu este bogată, nu prea poți să faci multe lucruri. Lucrările mari ar trebui făcute de Primăria Capitalei și nu mis e pare normal ca unele primării de sector să aibă atât de mulți bani la dispoziție și să nu poată nici să îi cheltuiească și să se ducă bani doar în spații verzi, în pomișori, în panseluțe și alte lucruri ca să ia fața cetățeanului mai ales înainte de alegeri. Lucrurile serioase trebuie făcute începând cu alea cae nu se văd. Ce avem noi pe de desubt nu este în regulă.

Eu sun primarul care le-am spus cetățenilor că nu voi asfalta. Și cu toate acestea oamenii au avut încredere când au văzut ce lucrări sunt la Câmpu Lung și că trebuie să schimbăm ce e pe dedesupt. Dacă vrem ca lucrruile să fie făcute serios trebuie început cu alea care nu se văd. Plus că are foarte multe idei de a face mai multe artere, poduri pentru a fluidiza circulația”.