Emanuel Ungureanu, despre Inspecția Sanitară: Cea mai înaltă autoritate de sănătate publică este condusă de un medic veterinar. Mioara Comana a candidat pentru PSD și are rude cu epoleți (VIDEO)

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a vorbit despre Inspecția Sanitară de Stat, duminică, pe B1 TV, la „Pe bune!” cu Răzvan Zamfir, și a spus că șefa instituției, Mioara Comana, este medic veterinar, a candidat pentru PSD la Teleorman la alegerile parlamentare „și are rude cu epoleți”.

Întrebat despre , deputatul USR a spus: „Să știți că acest document are o semnificație foarte importantă. Dacă vă uitați cu atenție la cine semnează această circulară către DSP-uri, este șefa Inspecției Sanitare de Stat de la Ministerul Sănătății, o oarecare doamnă Mioara Comana. Vedeți că această doamnă Mioara Comana a mai vorbit, ea este de meserie (…) medic veterinar”.

„La Ministerul Sănătății, cea mai înaltă autoritate de sănătate publică este condusă de un medic veterinar (…). S-au mai adăugat probabil la un moment ceva cursuri, ceva chestii d-astea de șase luni (…). Doamna Comana are un merit, a candidat pentru PSD la Teleorman, la parlamentare, și are rude cu epoleți. Asta e cheia”, susține Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu: În ultimii cinci ani n-a făcut niciun control în spitale pe niciuna dintre atribuțiile principale din lege

„După ce a născut, dacă vă aduceți aminte, în august, la Urziceni, o femeie pe caldarâm, eu am pus o întrebare, în calitate de deputat și vicepreședinte în comisia de sănătate. Am întrebat Ministerul Sănătății ce au făcut doamna Mioara Comana și Inspecția Sanitară de Stat acolo, înainte, să zicem, pe zona de prevenție, pentru că puțină lume știe din această țară că această Inspecție Sanitară de Stat are atribuții, prin legea 95, să controleze calitatea actului medical în spitalele din țara noastră. Doamna Comana în ultimii cinci ani n-a făcut niciun control absolut de niciun fel în niciun spital pe niciuna dintre atribuțiile principale din lege, absolut nimic. Credeți că domnul Rafila mi-a răspuns mie, în calitate de legiuitor care are atribuții de control al Executivului, prin mandatul meu, prin votul oamenilor? Credeți că mi-a dat mie vreun răspuns?”, a mai declarat Emanuel Ungureanu.