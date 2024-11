Eugen Tomac, despre cererea de anulare a rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale: „Anularea alegerilor prezidențiale ar fi cea mai absurdă decizie pe care o poate lua CCR”

Eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP și candidat la parlamentare sub sigla Forța Dreptei, a declarat într-o postare pe pagina sa de Facebook că decizia Cuții Constituționale a României privind anularea alegerilor prezidențiale este bazată pe o sesizare care include probe inventate.

„Un partid care avea peste o mie de dovezi concrete că a fost fraudat a fost eliminat din Parlament”

„În 2020, PMP a obținut 291.484 voturi, ceea ce reprezenta 4,93%. Pentru a trece de pragul de 5%, aveam nevoie de 295.560 voturi, respectiv un plus de 4.076 voturi.

Deși am avut reprezentanți în toate cele peste 19.000 de secții de vot, am constatat că în peste 3.000 dintre acestea nu am înregistrat nici măcar un vot în procesele verbale. Acest fapt a fost reclamat la BEC. Am formulat 1.092 de contestații, susținute de dovezi concrete, inclusiv declarații ale membrilor noștri din secțiile de vot, precum și ale altor membri PMP din diferite localități care au afirmat că ne-au votat.

Toți magistrații din BEC au susținut solicitarea noastră de renumărare a voturilor în toate cele 1.092 de secții. În schimb, reprezentanții tuturor partidelor au votat împotriva renumărării, prin urmare aceasta nu a avut loc. Astfel, un partid care avea peste o mie de dovezi concrete că a fost fraudat a fost eliminat din Parlament”, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

Eugen Tomac: „Democrația trebuie apărată prin vot”

„Astăzi, însă, se fac demersuri pe baza unei sesizări care include probe inventate. Acele presupuse nereguli nu au fost semnalate de niciun partid în timpul procesului electoral. Instituția care are obligația să vegheze la apărarea ordinii constituționale și a democrației acceptă acest demers periculos și aruncă în aer un mecanism esențial într-o societate democratică, anume procesul electoral.

După decizia de a elimina un candidat, anularea alegerilor prezidențiale ar fi cea mai absurdă decizie pe care o poate lua CCR. Democrația trebuie apărată prin vot, iar dacă cineva nu a vegheat la desfășurarea corectă a alegerilor, trebuie să răspundă. Este inadmisibil ca întreaga țară să fie aruncată în haos din cauza incapacității PSD de a accepta că românii își doresc altceva.

O asemenea decizie ar transforma România într-o țară din lumea treia!

Refuz să cred că au trecut 35 de ani de libertate degeaba!”, a scris eurodeputatul în postare.

CCR amână până luni decizia privind renumărarea voturilor

Curtea Constituțională a României a amânat până luni, 2 decembrie, decizia privind cererea de anulare a rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale. CCR a decis joi să solicite Biroului Electoral Central (BEC) renumărarea celor 9.465.257 de voturi exprimate în primul tur.

Dacă CCR va hotărî anularea rezultatelor primului tur al alegerilor, scrutinul ar putea fi reluat pe 15 decembrie, iar al doilea tur al alegerilor ar avea loc pe 29 decembrie, a declarat vineri Toni Greblă, șeful Autorității Electorale Permanente (AEP).