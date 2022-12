Eugen Tomac, despre Lucian Bode și poziția Austriei: Nu putem merge cu acest optimism atât timp cât știm foarte bine că există un stat care se opune vehement, chiar dacă nu are niciun argument (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a criticat atitudinea ministrului de Interne, Lucian Bode, și a explicat că „nu putem merge cu acest optimism atât timp cât știm foarte bine că există un stat care se opune vehement” aderării României la Schengen, „chiar dacă nu are niciun argument pentru a-și susține această poziție”.

„Avem toate motivele să ne pregătim pentru o acțiune în instanță”, a subliniat oficialul european, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță, reclamând poziția Austriei în ceea ce privește intenția României de a adera la spațiul Schengen.

Eugen Tomac (PMP), pe B1 TV, despre aderarea la Schengen și opoziția manifestată de Austria

Întrebat ce argumente a avut cancelarul austriac la întâlnirea de miercuri pentru a cere amânarea aderării, eurodeputatul a spus: „Aici este marea surpriză, că nu a venit cu niciun argument. Nu a avut nicio explicație rațională legată de abordarea pe care o are Austria în aceste clipe legată de accesul nostru în spațiul Schengen. Tocmai de aceea cred că este extrem de important să înțelegem că la ora actuală asistăm la o încercare discriminatorie la adresa României, prin care, printr-o decizie politică asumată de un guvern membru al Uniunii Europene, suntem puși în fața unei situații imposibile, pentru că a anulat tot ceea ce a propus Comisia Europeană”.

„Nu validează nicio dată oferită de către instituțiile europene abilitate să gestioneze realitățile din frontierele Uniunii Europene. Practic, a negat orice informație care nu i-a convenit – și, din acest punct de vedere, este de neînțeles, e neînțeleasă această poziție a guvernului austriac. Este regretabil că s-a ajuns în acest punct și evident că este esențial să înțelegem că atunci când plecăm la un asemenea drum este vital să avem informația corectă și o interpretare exactă a consecințelor. Pentru că am văzut mai devreme și domnului ministru Bode – nu putem merge cu acest optimism atât timp cât știm foarte bine că există un stat care se opune vehement, chiar dacă nu are niciun argument pentru a-și susține această poziție”, a continuat el.

Întrebat ce s-ar putea schimba până în martie în viziunea Austriei, având în vedere amânarea vehiculată de guvernul Nehammer, liderul PMP a explicat: „Tocmai aici este și problema, că această aluzie cu trimitere la un alt calendar este nerealistă. Am așteptat 11 ani, ne-am făcut temele, am investit în protejarea frontierelor Uniunii Europene. Care este diferența între 1 ianuarie și martie sau altă lună anul viitor? Nu schimbă cu nimic nici situația migranților care sunt prezenți în Austria și în multe state ale Uniunii Europene, dar ei nu sunt prezenți de acum o lună sau acum un an, este o situație cu care se confruntă toată Europa de mai bine de 10 ani de zile.

„Din acest punct de vedere, orice argument cu trimitere la România este nerealist, nu reprezintă realitatea și evident că este tendențios. Avem toate motivele să ne pregătim pentru o acțiune în instanță, pentru că, în cazul în care doar Austria se va opune și va oferi aceleași argumente pe care le-am auzit ieri în discuția cu cancelarul austriac, evident că este o poziție discriminatorie și nu are nimic în comun cu realitatea”, a adăugat Eugen Tomac.