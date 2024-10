Eugen Tomac (PMP), către Nicolae Ciucă (PNL): Faceți un pas în spate și susțineți-l pe Ludovic Orban. Numai astfel dreapta va putea fi cu adevărat unificată, în jurul celui mai bun candidat

Eugen Tomac l-a îndemnat pe Nicolae Ciucă să se retragă din cursa prezidențială și să îl susțină pe Ludovic Orban, candidatul propus de Forța Dreptei, PMP, Alternativa Dreaptă și PNȚ Maniu-Mihalache.

Eugen Tomac, despre Nicolae Ciucă

Liderul PMP spune că omologul său de PNL „are un discurs ce se învârte în jurul unor clișee pe care le repetă obsesiv, indiferent de context”.

„L-am auzit ieri din nou pe aceeași notă goală, susținând că dorește să unifice dreapta. Nimic mai fals! Singurul lucru pe care l-a reușit cu adevărat în scurta sa carieră politică este să transforme, la ordinul lui Iohannis, PNL în anexa PSD”, a declarat Eugen Tomac, miercuri, într-o postare pe Facebook.

„Acum, cel mai bine ar fi să vă retrageți, domnule Ciucă, și să susțineți singurul candidat autentic de dreapta – un adevărat liberal care a ales să părăsească PNL în semn de protest față de asocierea cu PSD”, a adăugat eurodeputatul.

Eugen Tomac: Marcel Ciolacu poate fi învins, iar PNL-ul poate fi salvat

Liderul PMP consideră că, pentru o victorie a dreptei, PNL trebuie să se retragă de la guvernare și să îl susțină pe Ludovic Orban.

„Marcel Ciolacu poate fi învins, iar PNL-ul poate fi salvat. Dar pentru asta, trebuie să ieșiți de la guvernare și să veniți în spatele omului care are potențialul de a învinge PSD, așa cum am făcut în 2019, când am reușit să asigurăm căderea acestuia prin moțiune de cenzură”, a continuat Eugen Tomac.

„Țara aceasta așteaptă, domnule Ciucă! Faceți un pas în spate și susțineți-l pe Ludovic Orban. Numai astfel dreapta va putea fi cu adevărat unificată, în jurul celui mai bun candidat”, a mai spus el.