Felix Cozma (PSD): „Noi ne dorim o construcție alături de PNL și în viitor. Am demonstrat, împreună cu colegii de la PNL, pentru români, că putem face lucruri bune. Vrem să continuăm aceste lucruri” (VIDEO)

„Am demonstrat împreună cu colegii de la PNL, pentru români, că putem face lucruri bune”

Cozma a precizat că, în urma tuturor discuțiilor contradictorii, PSD își dorește o construcție alături de PNL și în viitor.

„Este interesant punctul de vedere al colegilor de la PNL și cu atât mai mult este interesant încât noi dintotdeauna am spus că dorim o alianță cu PNL-ul la guvernare. Nu am vrut noi să facem un pol de dreapta, nu am vrut să creăm majorități cu nimeni altcineva, dar nu putem nici să stăm, să încasăm la infinit pentru că atacurile, dacă țineți minte, au venit și din partea liderilor PNL, prin Rareș Bogdan și alți colegi. Domnul Cozma, de când îl știu eu, tot timpul spune că PSD-ul are o problemă și că PNL ul cât este de frumos.

Este logic și îl înțeleg. Are o dispută acolo la Satu Mare, ca oricare alții. Ideea de bază este că, la fel cum a spus și premierul, suntem până la finalul lui 2024 în această alianță.

Noi ne dorim o construcție alături de PNL și în viitor.

Noi am demonstrat împreună cu colegii de la PNL, pentru români, că putem face lucruri bune. Vrem să continuăm aceste lucruri”.