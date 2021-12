Florin Cîțu, nemulțumit bugetul pe 2022: Pachetul social propus de PSD a fost acceptat cu condiția ca 7% să meargă la investiții. Pragul nu e respectat. Fără investiții, nu ai resurse să plătești salarii și pensii mai mari (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, s-a arătat nemulțumit de modul în care arată proiectul de buget pe 2022, așa cum a fost el prezentat de Ministerul Finanțelor, condus de social-democratul Adrian Câciu. Liderul liberalilor a susținut că nu sunt prevăzute 7 procente din PIB pentru investiții și a explicat de ce este extrem de important ca acești bani chiar să fie alocați dezvoltării – fără investiții, creșterile de pensii și salarii vor duce la dezechilibre macroeconomice pe termen lung. „Până la urmă premierul îşi asumă acest buget, să meargă pe varianta asumării răspunderii”, a mai spus Cîțu.

Florin Cîțu, despre proiectul de buget pe 2022

„Ca toată lumea, am văzut și eu bugetul când a fost prezentat public. Se zicea că se discută despre buget (în coaliție), nu s-a discutat despre buget. Am spus clar că mă interesează să fie respectat programul de guvernare. Și nu doar pe mine. PNL vrea să fie respectat programul de guvernare.

Dar am observat, când am citit bugetul și mai ales strategia fiscal-bugetară, că… Pentru PNL e foarte important ca acel prag de 7% al investițiilor să fie respectat. Și nu e respectat.

De ce a apărut acest prag? Când s-a negociat această coaliție, pachetul social propus de PSD a fost acceptat cu condiția ca 7% să meargă la investiții. Nu e doar o ambiție a PNL, e singurul mod prin care poți susține acel pachet social.

Doar când investești poți să ai resurse să plătești salarii și pensii mai mari. Fără aceste resurse alocate către investiții, pachetul social nu are sustenabilitate și creează dezechilibre macro pe termen lung”, a declarat Florin Cîțu.

Cîțu a precizat apoi că a transmis că mai sunt necesare cam trei miliarde de lei pentru a se ajunge la 7%, dar i s-a comunicat faptul că bugetul e deja închis.

„Aşa cum a fost respectat pachetul social din programul de guvernare, aşa cerem să fie respectat şi pachetul de investiţii”, a continuat liderul liberalilor.

Florin Cîțu: Până la urmă, premierul îşi asumă acest buget

„Până la urmă premierul îşi asumă acest buget, să meargă pe varianta asumării răspunderii. Vom lua o decizie în PNL în acest sens, dar vă spun că acel 7% a fost negociat cu pachetul social și pentru pachetul social s-au găsit bani”, a continuat Florin Cîțu.

Președintele PNL a afirmat apoi că PNL „a făcut compromisul de a fi în această guvernare” și că „e bizar cum am putut creşte investiţiile an de an şi acum nu mai sunt bani să crească”.

„Sunt sigur că bugetul nu poate fi aprobat fără o şedinţă CSAT. Nu ştiu de o şedinţă a CSAT dar în Guvern nu poate să fie aprobat fără avizul CSAT, pentru că trebuie să aibă toate avizele ca să poată fi aprobat”, a mai declarat Florin Cîțu.