Florin Cîțu: Pentru anul viitor se estimează o dinamică economică în scădere. Dacă vrem iar creștere economică de 7%, trebuie să alocăm mai mulți bani pentru investiții (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, a declarat, joi, că pentru anul viitor se anticipează o dinamică economică în scădere. „Dacă vrem iar creștere economică de 7%, trebuie să alocăm mai mulți bani pentru investiții”, a subliniat acesta.

Ministerul Finanțelor este acum condus de un social-democrat – Adrian Câciu.

Florin Cîțu, despre evoluția economiei românești

„Deocamdată nu avem un schelet al bugetului, nu prea avem pe ce să avem divergențe. Cu toții suntem de acord că deficitul bugetar trebuie să rămână cel pe care l-am discutat și agreat cu Comisia Europeană, pentru că România e în pocedură de deficit excesiv.

E adevărat că pentru anul viitor se estimează o dinamică economică în scădere, nu-mi dau seama de unde. Dacă s-ar menține aceeași paradigmă de a aloca mai mulți bani investițiilor decât altor cheltuieli, am putea avea și anul viitor o creștere economică de peste 7%.

Am văzut că e în jur de 4,5% pentru anul viitor, după ce venim de anul acesta cu o rată a trei trimestre de 8%, să zicem că terminăm cu 7%. Am reușit această rată de creștere economică pentru că am investit. Dacă vrem iar creștere economică de 7%, trebuie să alocăm mai mulți bani pentru investiții”, a declarat Florin Cîțu.

Bugetul de stat pe 2022 ar trebui trecut prin Parlament până la finele acestui an

Atât PNL, cât și PSD susțin că bugetul pe 2022 ar trebui adoptat de Parlament anul acesta.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să finalizăm anul și cu un buget trecut prin Parlament”, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Despre taxe Ciolacu a precizat: „Există această discuție, dar noi am prins în programul de guvernare foarte clar că vom vorbi anul viitor dacă se impun noi taxe sau nu. Oricum, orice taxă pe care o hotărăște coaliția să fie prinsă – și modificat Codul fiscal – are un termen de șase luni până intră în vigoare, conform legii. (…) Este posibil să nu fie nevoie de o astfel de taxă”.

La rândul său, premierul Nicolae Ciucă a avansat data de 23 decembrie pentru aprobarea bugetului: „ Luni vom avea o primă formă a bugetului. Aprobarea în Parlament, aşa cum ne-am asumat la nivelul coaliţiei, a rămas pentru data de 23 decembrie”.