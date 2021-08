Florin Cîțu: Până la acesta, niciun guvern nu a avut curajul să își asume Legea consumatorului vulnerabil, o lege din 2012. Am văzut tot felul de curajoși, din toate partidele, care apar cu soluții în spațiul public (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu susține că Legea consumatorului vulnerabil este pregătită încă din anul 2012, dar niciun guvern nu a luat-o în calcul până în acest moment. Deși cabinetul a aprobat-o în primăvară și „toată vara am discutat despre prețurile la energie, nimeni din Parlament, niciun președinte de Camera Deputaților, de la Senat, nimeni, niciun lider politic nu a venit să spună că face o sesiune extraordinară pentru a adopta mai rapid această lege”, a afirmat primul-ministru.

În ședința la care au participat reprezentanții instituțiilor din sectorul energetic, ANPC, Consiliul Concurenței, miniștrii Energiei și Muncii, Florin Cîțu a precizat că și compensarea facturii este o soluție viabilă pentru această iarnă și că rămân de definitivat detaliile.

Ce a spus Florin Cîțu despre Legea consumatorului vulnerabil

„O soluție aceea pe care am propus-o și trebuie să vedem detaliile, de a compensa o parte din factură pentru consum în această iarnă. (…) Am chemat-o și pe doamna ministru al Muncii, a venit și domnul ministru al Energiei, pentru a vedea cum definitivăm soluția pentru iarnă în ceea ce privește facturile și cum compensăm. În același timp, avem Legea consumatorului vulnerabil – și aici, iarăși, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Este o lege de prin 2012, care a tot fost împinsă, și niciun guvern până la acest guvern nu a avut curajul să își asume această lege. Astăzi am văzut că sunt tot felul de curajoși care apar în spațiul public, din toate partidele politice, cu soluții. Această lege este din 2012 pregătită și nu a fost până în acest moment luată în calcul”, a declarat premierul.

Florin Cîțu a amintit că Guvernul a aprobat legea în primăvară.

„În primăvară am adoptat această lege, Ministerul Muncii a propus-o în Guvern și am aprobat această lege, Ministerul Energiei, și ea stă în Parlament din primăvară. Toată vara am discutat despre prețurile la energie, nimeni din Parlament, niciun președinte de Camera Deputaților, de la Senat, nimeni, niciun lider politic nu a venit să spună că face o sesiune extraordinară pentru a adopta mai rapid această lege. Am venit tot eu, deși noi am adoptat-o, tot eu a trebuit să vin să spun că vom trimite amendamente de la Ministerul Muncii și de la Ministerul Energiei pentru a completa legea și să o adoptăm mai devreme. Este foarte multă discuție în spațiul public, dar nimeni nu vrea și atunci, bineînțeles, ne asumăm noi acest lucru”, a adăugat prim-ministrul liberal.

Oficialul și-a asumat ca obiectiv pe termen mediu și atingerea independenței energetice a României.

„Pe mine mă interesează, după aceste discuții, să ne asigurăm că nu se transferă vreo ineficiență, vreo problemă către consumatorul final – și cine profită de această situație va suporta consecințele – și în același timp, și nu este ultima noastră întâlnire, va trebui să venim cu un plan prin care să asigurăm pe termen mediu, și de aceea este ministrul Energiei aici, sunt câteva soluții, independența energetică a României. Nu vreau ca pe viitor, pentru că n-o să fie singurul episod acesta, asta învățăm din istoria economică, să mai avem astfel de situații când avem atâtea resurse. Avem și resurse de gaz natural, deja avem acel Memorandum cu Statele Unite pentru energie nucleară”, a mai declarat Florin Cîțu.