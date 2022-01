Florin Cîțu: Vom propune premierului ca noua ordonanță privind plafonarea și compensarea să fie extinsă până în vară (VIDEO)

Ordonanța privind plafonarea și compensarea în energie ar putea fi adoptată marți, 25 ianuarie, susține președintele PNL, Florin Cîțu, care a discutat cu omologul său de la PSD, Marcel Ciolacu, și a anunțat că va propune premierului ca actul normativ să fie extins până în vară.

„Astăzi am avut o altă discuție cu domnul Ciolacu, despre alte lucruri. Am discutat puțin despre sectorul energiei în general pentru că există o discuție, ce se întâmplă după ce expiră această ordonanță, dacă vom merge cu o reglementare pentru șase luni de zile sau mergem pentru un an de zile, variante care vor trebui discutate toate cu Comisia Europeană, și atunci am propus că poate extindem această plafonare de prețuri și compensare, deci ordonanța pe care o va da astăzi Guvernul să fie extinsă până în vară. Bineînțeles, este o decizie pe care trebuie să o ia Guvernul, dar îi vom propune premierului. Dacă nu avem timp sau nu avem de la Comisie o decizie. Sunt discuții, (…) depinde de ce se întâmplă și ce vrem să facem de la 1 aprilie, deci sunt discuții. Referitor la ordonanța care va fi dată, va fi dată azi. Știu că la 4:30 este CES și apoi intră în ședință de Guvern”, a declarat liderul liberalilor.

Florin Cîțu susține că niciun liberal nu ar avea vreo problemă cu compensarea retroactivă, însă rămâne de văzut dacă se și poate aceste lucru, aspect ce va fi clarificat prin avizul de la Ministerul Justiției.

„Eu susțin și pentru ianuarie, și pentru decembrie, și pentru noiembrie, problema este dacă susține legislația din România, dacă poți să faci ceva retroactiv. Dacă se poate, vă dați seama, nimeni din Partidul Național Liberal nu se opune”, a adăugat președintele PNL.

Anterior, ministrul Energiei spunea că măsura se va aplica de la 1 februarie, pentru că o compensare retroactivă ar fi neconstituțională.

„Nu vrem să avem riscuri de neconstituţionalitate şi nicio lege nu acţionează retroactiv, de aceea nu se poate aplica retroactiv, ci de la termenul clar de 1 februarie. Vom discuta în coaliţie în perioada imediat următoare şi vom gândi ce vom face de la 1 aprilie. Avem mai multe scenarii”, afirma Virgil Popescu.