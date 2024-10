Florin Spătaru, consilier al premierului: „Marcel Ciolacu este președintele partidului. Ar fi normal să fie candidatul PSD la prezidențiale” (VIDEO)

Florin Spătaru, consilier al premierului și fost ministru al Economiei, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că Marcel Ciolacu ar trebui să fie candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale:

Florin Spătaru, despre candidatul PSD la prezidențiale

“Marcel Ciolacu este președintele partidului. Ar fi normal ca Marcel Ciolacu să fie candidatul PSD. Este adevărat că va fi o decizie formală în forurile partidului și atunci veți ști acest candidat. Din punctul meu de vedere Marcel Ciolacu este candidatul pe care PSD va trebui să îl propună pentru alegerile prezidențiale”.

Florin Spătaru a mai precizat că AUR nu reprezintă un pericol pentru PSD în acest an electoral:

“Nu cred că reprezintă un pericol. Din analiza politică pe care am făcut-o perioada 2016-2020 a fost o perioadă atipică pentru politica românească pentru că partidele de tip AUR au mai existat în politica românească. Este adevărat că sunt foarte multe discuții pe seama lor, dar văd că domnul Simion nu prea înțelege cum ar trebui să facă politică în România. Drept dovadă va avea un dosar penal în acest sens. Eu consider că avem argumente să obținem voturile românilor. Din punctul meu de vedere AUR are o politică suveranistă care nu se integrează în politica europeană”.

„AUR nu este un pericol pentru PSD”

Marcel Ciolacu recent că va renunța la șefia PSD dacă AUR va câștiga alegerile europarlamentare din luna iunie a anului viitor:

„Dacă Simion câștigă alegerile europarlamentare plec a doua zi. Sunt ferm convins că vom fi pe primul loc, am un șef de campanie foarte bun, pe domnul Tudose”, a spus Ciolacu.

Pe de altă parte, premierul a spus că nu a stabilit nimic „momentan” în privința unei candidaturi la alegerile prezidențiale.