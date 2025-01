Funeriu: Partidele și-au pierdut credibilitatea. Un candidat la prezidențiale cu adevărat independent, cum sunt eu, are șanse majore pentru că electoratul s-a emancipat, nu mai răspunde comenzilor de partid (VIDEO)

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, și este încrezător în șansele sale deoarece, susține el, este un veritabil candidat independent, iar electoratul nu mai crede în vechile partide și vechii politicieni și „nu mai răspunde comenzilor de partid”. Acesta a mai afirmat că simbolul său electoral va fi busola, pentru că România are nevoie de o busolă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Funeriu: Oamenii au votat Georgescu pentru că n-au avut un candidat care să-i asculte

„Călin Georgescu a avut votul pe care l-a avut pentru că nu a avut contracandidați serioși. Eu nu consider că cei care l-au votat pe Călin Georgescu ar fi făcut-o din alte motive decât acelea că pur și simplu nu au avut o persoană care să-i asculte. E unul din motivele pentru care intru în această competiție să o câștig, prin vot popular.

Suntem obligați să oferim alternative serioase pentru recredibilizarea funcției de președinte.

Pentru acest motiv, eu am lansat o provocare celorlalți contracandidați – să-și prezinte bilanțul public, ce au făcut până acum în viața publică”, a declarat Daniel Funeriu.

Acesta a mai susținut despre Georgescu faptul că este „un guru cu zorzoane” pentru că „vorbește de suveranism, când, de fapt, suveranismul e o obligație constituțională”.

„Partidele politice . De aceea, eu cred că un candidat cu adevărat independent, cum sunt eu, are șanse majore de a câștiga Președinția, pentru că electoratul român s-a emancipat, nu mai răspunde comenzilor de partid”, a mai spus fostul ministru.

Daniel Funeriu: Eu am dat o direcție educației când am fost ministru

Acesta s-a referit apoi la realizările sale publice: „Eu, atât timp cât am condus Ministerul Educației, am dat o direcție educației. Am început o reformă morală a României prin corectitudinea examenelor naționale, prin scoaterea la iveală a tot ce înseamnă flagelul plagiatelor, am dat direcție și, nu întâmplător, România a avut cel mai mare salt din UE la testele PISA pe perioada mandatului meu”.

Daniel Funeriu a precizat apoi că va semna pentru candidaturile tuturor candidaților la prezidențiale deoarece vrea astfel să demonstreze, simbolic, că „vreau să-i înving pe toți prin vot popular”.