Gabriel Oprea le solicită lui Marcel Ciolacu și Guvernului „să rezolve urgent situația polițiștilor”: „Asigurarea ordinii publice și a securității naționale costă”

Gl. (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, îi solicită premierului Marcel Ciolacu să adopte urgent măsurile necesare pentru a fi rezolvată situația polițiștilor și pentru a fi evitat haosul ce ar putea fi creat la nivel național prin protestele anunțate de sindicatele din Poliția Română, se arată într-un comunicat pe site-ul UMPMV.

Gabriel Oprea: Guvernul să rezolve urgent situația polițiștilor

„Marcel, ordinea publica si securitatatea nationala costa, dar oamenii din acest sistem asigura siguranta cetateanului si a statului român. Romania are obligatia de a-si trata politistii si militarii cu onoare si recunostinta.

Politistii sunt la datorie 24 de ore din 24 pentru a asigura un climat de siguranta si ordine interna. Situatia sociala creata de discutiile despre afectarea veniturilor politistilor creaza vulnerabilitati la adresa sigurantei nationale.

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne face eforturi pentru a tine situatia sub control si pentru a asigura drepturile politistilor. Uniunea Militarilor si Politistilor «Mihai Viteazul» sprijina aceste demersuri pentru iesirea din criza.

Drepturile militarilor si politistilor trebuie consolidate, mai ales intr-un context de criza ca cel pe care il traversam.

Cu razboiul la granite, statul roman trebuie sa sprijine Armata, trebuie sa spijine Politia si toti activii si rezervistii din institutiile care alcatuiesc sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

In aceasta perioada, trebuie sa creasca soldele militarilor si salariile politistilor, la fel si pensiile militare, in niciun caz sa scada! Politistii, militarii, angajatii din institutiile care formeaza sistemul de securitate nationala sunt oamenii pe care se bazeaza poporul roman, sunt oamenii din prima linie, in aceste vremuri grele, in acest context de criza. Este de neacceptat ca veniturile acestor oameni, atat de importanti prin activitatea lor in slujba românilor, sa fie afectate.

Solicitam Guvernului României sa rezolve urgent aceasta criza, care afecteaza major politistii si pacea sociala”, a declarat gl. (r) Gabriel Oprea, președinte al UMPMV și fost ministru al afacerilor interne, al apărării naționale, vicepremier pentru securitate națională și premier interimar.