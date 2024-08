Gabriel Zetea, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Retragerea lui Piedone ar fi dezirabilă. Când doi candidați de stânga își vor împărți voturile, îi vor oferi o șansă mai mare de câștig lui Nicușor Dan (VIDEO)

Deputatul Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, a vorbit despre alegerile pentru Primăria Capitalei, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și s-a arătat de părere că o eventuală retragere a candidatului Cristian Popescu Piedone „ar fi dezirabilă”, având în vedere că el și Gabriela Firea și-ar împărți voturile publicului de stânga.

Gabriel Zetea (PSD), pe B1 TV, despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Întrebat despre , Gabriel Zetea a spus: „Candidații de pe partea stângă își rup voturile între ei, la fel cum se întâmplă și cu candidații de pe partea dreaptă. Marcel Ciolacu, când face această propunere, face una strategic-politică pentru a maximiza șansele unui candidat de stânga pentru a-l bate pe primarul în funcție, pe Nicușor Dan. Evident, când doi candidați puternici, mai mult pe partea stângă a eșicherului politic, în București, își vor împărți voturile, îi vor oferi o șansă mai mare de câștig lui Nicușor Dan”.

„Cred că principalul scop al celor care candidează în acest moment, în afară de a fi ales, este acela de a nu-l mai vedea pe Nicușor Dan în fruntea Bucureștiului, pentru că a fost o catastrofă pentru București. Lipsa proiectelor și lipsa de management în cazul Bucureștiului sunt evidente. De aceea, și scorul pe care îl are Nicușor Dan nu este unul normal pentru un primar în funcție cu rezultate bune. În general, un primar în funcție, care are și rezultate bune, are suport public de peste 5% – nu e cazul lui Nicușor Dan”, a continuat vicepreședintele PSD.

Gabriel Zetea: Retragerea lui Piedone ar fi dezirabilă

Întrebat dacă speră să se retragă Piedone din cursă, Gabriel Zetea a spus: „Da, ar fi dezirabil și sigur că s-ar putea să fie discuții în acest sens”.

„Va fi vorba, până la urmă, despre o negociere. Nu știu dacă este posibil sau dacă își dorește Cristian Popescu Piedone să stea de vorbă pentru a face împreună o strategie politică, care să crească, repet, șansele candidatului de stânga”, a mai declarat Gabriel Zetea.