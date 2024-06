Gabriela Firea: “Mi-am dorit pentru Primărie o competiție internă și sunt dezamăgită că nu a avut loc” / „Am alergat singură în această cursă cu final neașteptat”

Gabriela Firea a declarat la finalul conferinței în care medicul Cătălin Cristoiu a fost prezentat oficial drept candidatul comun al coaliției PSD-PNL pentru Primăria Capitalei că și-a dorit o competiție internă pentru această candidatură, însă a ajuns “să alerge singură în această cursă”, pentru că nu s-a înscris niciun candiat:

Gabriela Firea, despre lupta pentru desemnarea candidatului pentru București

“Mi-am dorit pentru Primărie o competiție internă și sunt dezamăgită că nu a avut loc. Eu am propus deși eram candiat anunțat. Am anunțat că înțeleg, nu sunt orgolioasă și vreau să particip la o competiție internă pe program, pe proiect, pe echipă, să venim în fața colegilor de partid, fiecare cu ceea ce putem, sau credem că putem să facem pentru București. Nu s-a înscris nimeni în această cursă. Am alergat singură în această cursă cu final neașteptat. Mi-aș fi dorit să fie, cei care spuneau pe la colțuri că și-ar dori să vină transparent și democratic în fața colegilor și să spună ce vor să facă pentru București. Așa dacă vrem să facem competiție pe la colțuri nu e democratic, și nu e transparent”.

Gabriela Firea a respins zvonurile că își dorește o candidatură la prezidențiale sau la conducerea PSD:

“Pentru prezidențiale nu mi-am dorit niciodată. Au fost speculații de presă care mi-au făcut rău în arhitectura politică, în analiza fenomentului politic. La prezidențiale și la președinția partidului nu mi-am dorit niciodată să fiu un competitor”.

Întrebată dacă a înțeles cum s-a ajuns la candidatura medicului Cîrstoiu, Gabriela Firea a precizat:

“Explicația a fost aceea că un candidat independent dar nu independent în totalitate, ci susținut de două formațiuni politice importante are mai mari șanse să obțină voturi de la simpatizanții, nu membrii, celor două partide. Rămâne să vedem pe 9 iunie.

Totuși mai sunt două luni, în două luni dacă noi ne facem politic și organizatoric treaba, dacă stafful domnului Cîrstoiu este coordonat, am înțeles de aseară că dorește să aibă o coordonare în calitate de candidat, cu șef de campanie, cu agenție de marketing politic, de organizare de evenimente, este normal.

Noi organizația PSD București cu siguranță în ceea ce ne privește sub nicio formă nu vom pleca în concediu, nu vom pleca acasă, astfel încât să strângem cât mai multe voturi. În ce sens la final rezultatul este unul bun, noi ni-l dorim”.