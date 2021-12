Marcel Ciolacu: Pachetul social, condiția impusă de PSD pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare de la 1 ianuarie. E un prim pas pentru a menține puterea de cumpărare a românilor

În condițiile în care toate prețurile au explodat în cursul ultimului an, intrarea în vigoare a pachetului social este un prim pas pentru a menține puterea de cumpărare a românilor, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Pachetul social, condiția impusă de PSD pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022”, spune Marcel Ciolacu

„Pachetul social, condiția impusă de PSD pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022. Așa cum am promis, alocațiile vor fi majorate pentru copiii între 0-2 ani și cei cu dizabilități la 600 lei, iar pentru copiii între 2-18 ani la 243 lei. Așa cum am promis, persoanele cu dizabilități vor primi a 13-a indemnizație. Așa cum am promis, pensia minimă va crește de la 800 la 1.000 lei, iar pentru restul pensiilor creșterea va fi de 10%. În același timp, în luna ianuarie, toți pensionarii cu pensii până în 1.600 de lei vor primi un ajutor pentru iarnă astfel încât toți vor ajunge în ianuarie la suma de 2.200 lei (pensie + ajutor)”, a scris președintele PSD, marți, pe Facebook.

Marcel Ciolacu susține că, pe măsura ce economia își va reveni, actuala guvernare va găsi „soluții pentru a continua creșterea veniturilor tuturor românilor”.

„În condițiile în care toate prețurile au explodat în cursul ultimului an, este un prim pas pentru a menține puterea de cumpărare a românilor. Am început cu cei mai vulnerabili, însă, pe măsură ce economia își va reveni, vom găsi soluții pentru a continua creșterea veniturilor tuturor românilor”, a conchis Marcel Ciolacu.

Anunțul social-democratului vine în contextul discuțiilor pentru finalizarea proiectului de buget pe 2022. Marcel Ciolacu a dat asigurări că nu va exista o „dublă taxare” în anul care urmează.

„Cu alte cuvinte, dacă mai apare o taxă, înseamnă că înlocuiește altă taxă. (…) Nu va exista dublă taxare. Vă dau un exemplu. Dedeman plătește impozit pe profit 15%. Vă rog frumos să luați legătura cu redactorii dumneavoastră de specialitate și să vedeți companiile similare companiei românești Dedeman cât plătesc impozit pe profit în România”, explica Marcel Ciolacu.