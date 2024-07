Gabriela Firea: Votul trebuie să fie unul util. Un vot pentru curățenia Capitalei, pentru un București fără gropi, fără șobolani, fără parcuri neîngrijite, un București în care să ne facă din nou plăcere să trăim (VIDEO)

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, s-a arătat încrezătoare că membrii și simpatizanții partidului se vor mobiliza pentru a le explica bucureștenilor că „votul trebuie să fie unul util”.

Întrebat dacă este de părere că are șanse reale să câștige Primăria Capitalei, social-democrata a declarat: „Am fost și sunt motivată să muncesc. Întotdeauna am fost o persoană extrem de activă și implicată și am știut să fac echipă cu colegii mei atât din Consiliul General, cât și cu primarii de sectoare, cât și cu reprezentanții ministerelor”.

„Acum avem o șansă în plus, dată fiind relația foarte bună pe care o vom avea ca primari cu Guvernul României, prin persoana domnului prim-ministru Marcel Ciolacu”, a continuat fostul primar general.

Gabriela Firea: Votul trebuie să fie unul util

„Sunt convinsă că toți membrii și simpatizanții noștri se vor mobiliza în această perioadă nu doar pentru a strânge un nou rând de semnături, de această dată pentru candidatura mea și a colegilor din Consiliul General, ci și pentru a încerca să le explicăm bucureștenilor că, deși timpul este foarte scurt, votul trebuie să fie unul util”, a adăugat Gabriela Firea.

„Util pentru ce? Un vot pentru curățenia Capitalei, pentru un București fără gropi, fără șobolani, fără parcuri neîngrijite, un București în care să ne facă din nou plăcere să trăim, să muncim, nu doar să locuim, și să abordăm toate problemele Capitalei cu mult profesionalism și făcând echipă, așa cum spuneam, atât cu primarii de sectoare, cât și cu primul-ministru și cu miniștrii. Cu siguranță, vom avea timp și de strâns semnături, asta ar fi, să spunem, ultima noastră problemă”, a mai spus președinta PSD București.