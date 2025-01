George Simion, despre procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis: „Vom încerca să inițiem procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis”

Liderul AUR, , a declarat vineri că imediat ce va începe o nouă sesiune parlamentară, reprezentanții partidului său vor începe procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis.

Simion, îndemn pentru oameni să iasă în stradă

George Simion i-a îndemnat pe români printr-un mesaj transmis pe Facebook anterior în cursul zilei de vineri, să iasă în stradă împotriva anulării alegerilor prezidențiale. În cadrul videoclipului și live-ului realizat pe pagina sa de TikTok, liderul AUR s-a aflat în fața Guvernului, la un protest la care au participat și alți zeci de oameni, despre care a spus că sunt colegi de partid sau simpatizanți, conform

AUR a denunțat constant anularea alegerilor prezidențiale, unde candidatul independent Călin Georgescu ajunsese în turul al doilea, dar și faptul că șeful statului se află în continuare la Palatul Cotroceni.

Ulterior, a precizat despre acest protest și în cadrul unei intervenții la postul Realitatea Plus. „Noi am venit simbolic în Piața Victoriei, să arătăm că susținem revendicările românilor din piața. Realitatea Plus este singura televiziune prezentă aici și sunteți simpatizați pentru asta”, a declarat liderul AUR, la Realitatea Plus.

„Pe data de 12 ianuarie, vom organiza noi, de la AUR, un miting. Pe 8 ianuarie avem ședință de primire a autorizației și de discuții cu autoritățile de la Primăria Generală privind organizarea acestui miting”, a precizat Simion.

„Noi nu vrem să confiscăm în vreun fel această manifestație, vrem doar să asigurăm un cadru legal, în care zeci de mii de oameni care fierb in cauza nedreptății care s-a întâmplat să-și poată manifesta nemulțumirea, fără să existe provocatori, instigatori, fără ca domnul Klaus Iohannis să instituie starea de urgență și să beneficieze de haos, așa cum a făcut timp de zece ani.

De aceea este important ca românii să vadă că nu sunt singuri și că nu toată clasa politică este formată din trădători. Vom încerca să inițiem procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis, imediat ce va începe sesiunea parlamentară.

Este adevărat că o treime din Parlament este formată din suveraniști, avem și semnăturile, nu știu dacă vom avea majoritate, probabil că nu, deoarece PSD a fost întotdeauna la brelocul ui Klaus Iohannis, dar este datoria noastră să facem asta încă din prima zi de Parlament”, a mai precizat George Simion la postul de televiziune.

Simion anunță zeci de mii de oameni la protestul organizat pe 12 ianuarie

Liderul AUR susține că la protestul pe care partidul său îl organizează în Capitală pe 12 ianuarie, la Universitate, vor participa „zeci de mii de oameni care vor veni din satele și orașele țării”.

Pe 6 decembrie, în urma anulării alegerilor prezidențiale, Curtea Constituțională a României a decis ca șeful statului, Klaus Iohannis, să rămână în funcție până la alegerea unui nou președinte.

Iohannis a precizat că decizia CCR este o prevedere din Constituție, aceea că „mandatul se încheie când noul președinte depune jurământul”. „Dacă aș pleca, ar trebui să plec doar prin demisie. Nu aș face-o fără o motivație extrem, extrem de solidă. Și aș face-o doar dacă ar exista un interes public major”, a susținut Iohannis, într-o conferință de presă la Bruxelles.

„Nu este o ingerință din partea mea în treburile constituționale, ci este articol de Constituție că mandatul se încheie când noul președinte depune jurământul. Punct, fără nicio posibilitate de interpretare. CCR nu mi-a prelungit mandatul, cum eronat vehiculează unii politicieni, care probabil nu au avut timp să citească acest articol deși are doar un rând. CCR a subliniat că există acest articol și acesta se aplică. CCR a spus, atenție, că este lege și legea se aplică. Eu nu pot să plec. Cum să plec dacă Constituția îmi spune că trebuie să stau? Nu este o alegere”, a declarat Iohannis.