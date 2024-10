Gheorghe Falcă: „Iohannis nu a cerut niciodată să meargă comisar european” / „Cioalcu trebuie să conclucreze cu președintele României pentru desemnarea comisarului” (VIDEO)

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a declarat joi, într-o intervenție pentru B1 TV că președintele Klaus Iohannis nu a solicitat să fie propus comisar european din partea României:

“Putem analiza prezentarea domnului Ciolacu plecând de la faptul că domnul Iohannis nu a cerut niciodată să meargă comisar european. În momentul în care nu ți-a cerut cineva, nu poți să interpretezi ce ai face tu”.

În ceea ce privește declarațiile premierului Ciolacu, potrivit cărora va negocia portofoliul pe care urmează să îl primească România, Gheorghe Falcă a spus că de fapt premierul trebuie să coopereze cu președintele Klaus Iohannis:

“A spus că România are un sistem struțo-cămilă și a spus o dată că dânsul negociază, apoi a confirmat că dânsul nu negociază. Conform regulamentului statului român și ceea ce înseamnă Comisia Europeană Consiliul este cel care negociază individual portofoliile, adică șefii de stat și de guvern. Șeful de stat va negocia portofoliul pentru România, nu pentru el. Doar că la noi, CCR, în nu știu ce an, când Traian Băsescu era președinte, a decis că deși unul negociază, instituția prezidențială, Guvernul României desemnează persoana. Dacă nu există o conlucrare, pierde România. Primul nostru comisar a fost pe multilingvism pentru că nu s-a înțeles relația Traian Băsesci-Tăriceanu și Comisia a spus: luați și voi un portofoliu. În momentul în care ne-am înțeles am luat cel mai important portofoliu, cu resursele cele mai mari care este portofoliul pe agricultură. Apoi, am luat portofoliul pe dezvoltare regională, apoi am avut interes să dezvoltăm infrastructura de transport și am luat transporturile. Așa trebuie să lucrăm”.

Gheorghe Falcă a mai spus că este greud e crezut că România va primi un portofoliu din zona economică având în vedere că nu este în zona euro și că are cel mai mare deficit din UE:

“În momentul în care vorbești în țară că vrei să iei un portofoliu economic ce nu se știe este faptul că portofoliul economic este legat de portofoliul finanțelor. Noi nu suntem în zona euro. Nu poate să vină un comisar din zona non-euro să facă politicile pentru zona euro. Mai ales cele financiare, mai ales dintr-un stat cu cel mai mare deficit.

Pentru apărare am putea avea dar trebuie să vedem dacă UE va realiza un portofoliu special pentru legăturile cu Ucraina și atunci vom vedea dacă vom putea împărți această funcție. Domnul Cioalcu trebuie să conclucreze cu președintele României pentru desemnarea, pentru a trimite doi oameni, după ce se discută portofoliul că degeaba trimiți un nume și România atrage un portofoliu în care omul ăla nu este pregătit pentru portofoliu”.