Gheorghe Pecingină (PNL): De ce 7% şi nu 6,7% pentru investiții? Diferența e de 3,4 miliarde lei! Dacă nu ai investiţii, nu ai cum să plăteşti pensii și salarii mai mari

Deputatul Gheorghe Pecingină, secretar general adjunct al PNL și membru în Comisia de buget-finanțe, a explicat, marți, de ce liberalii insistă atât de mult ca în bugetul pe anul viitor 7 procente din PIB să fie alocate pentru investiții, nu 6,7% cum prevede actualul proiect.

Pecingină susține că aparent diferența e mică. În fapt, e vorba de 3,4 miliarde de lei. Deputatul a mai spus că o altă problemă este că, practic, bugetul alocat investițiilor scade. Asta deși întregul program social ce ține de creșterea salariilor și pensiilor se bazează tocmai pe resursele generate de investiții.

Gheorghe Pecingină, despre banii alocați pentru investiții în bugetul pe 2022

Pecingină a atras atenția, într-o postare pe Facebook, asupra faptului că bugetul alocat investițiilor scade: „Or toată filosofia programului nostru de guvernare se bazează pe investiții mari, care să susțină creșterile din sectorul social. Dacă nu ai investiţii, nu ai creştere economică și nu vei avea cum să plăteşti pensii, salarii mai mari, alocații mai mari în viitor. Sistemul nu are cum să fie sustenabil”.

Liberalul a punctat că PSD a cerut mai mult, dar „ca să dai mai mult, trebuie să investești mai mult”.

„În ultimii doi ani, deşi am eliminat taxe și supraimpozitări, am investit mult și am reuşit să avem venituri mai mari la buget și o creştere economică reală. De aici banii care permit astăzi majorările de venituri pentru români. Dar, ca să le susținem și mâine, este obligatoriu să continuăm cu politicile economice liberale. Nu avem voie să revenim la formula clasică pentru dezastru pe care a avut-o PSD în 2017-2019, să dai din ce nu ai”, a mai scris deputatul Gheorghe Pecingină, pe Facebook.

Florin Cîțu și PNL insistă: 7% din PIB pentru investiții

Luni, Florin Cîțu, președintele PNL, s-a arătat nemulțumit de faptul că în bugetul pe 2022 aprobat de Guvernul Ciucă nu sunt prevăzute 7% din PIB pentru investiții.

„Când s-a negociat această coaliție, pachetul social propus de PSD a fost acceptat cu condiția ca 7% să meargă la investiții. Nu e doar o ambiție a PNL, e singurul mod prin care poți susține acel pachet social. Doar când investești poți să ai resurse să plătești salarii și pensii mai mari. Fără aceste resurse alocate către investiții, pachetul social nu are sustenabilitate și creează dezechilibre macro pe termen lung”, a declarat Florin Cîțu.

Liderul liberalilor a remarcat apoi: „PNL se uită la această coaliţie şi vede cum au fost găsite resurse pentru toate, toate măsurile introduse de PSD în programul de guvernare, dar pentru măsurile PNL nu prea s-au găsit bani”.

Marți, Legea bugetului de stat pe 2022 intră în dezbaterea Parlamentului.