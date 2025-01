Ilie Bolojan, despre dezmățul bugetar: „Avem zone ale statului care practic au fost scăpate de sub control în acești ani”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat în emisiunea “Bună, România”, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu cum a fost posibil dezmățul bugetar la nivelul agențiilor și autorităților statului. Acesta a precizat că pe fondul unei activități slabe a Parlamentului conducerile unor instituții și-au asigurat legislația care să le permită salarii sfidătoare și condiții dificile de demitere:

“Avem zone ale statului care practic au fost scăpate de sub control în acești ani. Tot felul de autorități, de instituții care ce au făcut? Și-au făcut pe fondul unor slăbiciuni parlamentare o lege foarte avantajoasă care le-a permis să își dea niște salarii care sunt sfidătoare comparativ cu cât câștigă un om normal care lurează de dimineața până seara atât în sectorul privat, dar și în sectorul public, șefii lor și-au gândit niște bonificații suplimentare pentru tot felul de “performanțe” în condițiile în care de exemplu firmele de asigurări au intrat în incapacitate de plată creând o grămadă de probleme celor care erau asigurați sau în condițiile în care fac profituri din poziții de monopol, cum sunt societățile monopoliste în anumite sectoare, dar ei iau tot felul de beneficii”.

Ilie Bolojan a mai precizat că aducerea legislației în normalitate nu poate fi făcută de pe o zi pe alta, ci este un proces îndelungat:

“De aici s-au întâmplat două fenomene: și-au făcut niște contracte de mandat le-aș spune blindate care pentru a le modifica înseamnă riscuri de procese foarte mari cu penalități distrugătoare. De la acele contracte de mandat au făcut contracte colective de muncă cu tot felul de drepturi și cred că s-a discutat de Romsilva, acele nu știu câte salarii brute dar plătite net, adică aproape dublate și efectiv aceste instituții trăiesc pur și simplu bine-mersi sau din niște încasări care vin din piețe dedicate…ca să fie aduse sub control nu pot fi aduse într-un timp atât de scurt pentru că trebuie să modifici legi, să modifici contracte de mandat, trebuie să modifici contracte colective de muncă și într-o țară în care calitatea legiferării a lăsat de dorit de mulți ani de zile, legi neclare, interpretabile, legislație care se suprapune una peste alta dacă nu ai grijă cum faci lucrurile sunt mai mari pagubele decât câștigurile”.

Președintele PNL a mai precizat că sinecurile politice crează o mare nemulțumire la nivelul populației:

“Asta este o operațiune care trebuie făcută lună de lună, zi de zi. Dacă nu se atacă toate aceste zone nu am făcut nimic. Pe oameni ceea ce îi nemulțumește sunt aceste tipuri de câștiguti care sunt total anormale față de ceea ce fac acești oameni. Îi nemulțimesc pe oameni acele sinecuri politice. De ce trebuie să am un Consiliu de Administrație sau un Consiliu de Conducere din foarte mulți oameni care se duc o dată pe lună la o ședință, în condițiile înc are aș putea să am un consiliu format din jumătate din oameni, cu o indemnizație câștigată dar și faceți ceva performanță. În momentul în care iei un ban dar nu poți să îl justifici cred că orice om este revoltat. Pentru că ăia nu sunt bani publici luați de undeva din neant. Sunt bani luați de la cei care lucrează, că sunt luați direct prin formă de taxe și impozite directe sau într-o formă indirectă pentru că și creditele prin care se finanțează anumite lucruri vor trebui achitate de undeva și tot de la privați se va face”.