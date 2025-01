Înfrângere pentru Călin Georgescu la CEDO / I-a fost respinsă cererea de măsuri provizorii în dosarul privind anularea alegerilor prezidențiale

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins cererea lui Călin Georgescu și a decis marți să nu indice nicio măsura provizorie în procesul pe care l-a inițiat împotriva statului român.

Decizia CEDO în cazul lui Călin Georgescu

Cauza privește anularea de către Curtea Constituțională a României a alegerilor prezidențiale în care Călin Georgescu a fost candidat și în care a cerut adoptarea de masuri provizorii, în particular ca decizia Curții Constituționale să fie suspendată si procesul electoral să fie reluat.

CEDO a respins cererea de masuri provizorii ca fiind in afara domeniului de aplicare al articolului 39 din Regulamentul Curții (măsuri provizorii).

“Decizia a fost adoptată, în unanimitate, de o Cameră compusă din șapte judecători. In decizia sa, Curtea a reamintit că, în conformitate cu articolul 39 din Regulament, măsurile provizorii sunt aplicabile numai în caz de risc iminent de vătămare ireparabilă a unui drept prevăzut de Convenție care, dat fiind natura sa, nu ar putea fi reparată, iar persoana care invocă asemenea drept nu ar putea fi repusă in situaţia anterioară sau despăgubită în mod corespunzător. În plus, astfel de măsuri nu pot fi adoptate decât în circumstanțe excepționale, atunci când acest lucru este necesar în interesul părților sau pentru buna desfășurare a procedurii.

Curtea a respins cererea dlui Georgescu ca fiind in afara domeniului de aplicare al articolului 39 din Regulament. Luând in considerare cererea prezentată, împreună cu temeiurile si motivele pe care aceasta se bazează, Curtea a decis in conformitate cu practica sa bine stabilită că cererea dlui Georgescu nu se referă la o vătămare ireparabilă în înțelesul articolului 39 din Regulamentul Curții. Curtea a considerat că cererea este în afara domeniului de aplicare al articolului 39 din Regulamentului Curții și a decis sa nu indice Guvernului României nicio măsură provizorie dintre cele solicitate”, se precizează în decizia Curții de la Strasbourg.