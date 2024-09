Ionuț Stroe, despre Negrescu și Mînzatu, pentru postul de comisar european: Sunt propunerile premierului Marcel Ciolacu. Nimeni n-a înțeles cum și în ce măsură a negociat Guvernul acest portofoliu. Nimeni nu știe ce portofoliu vom avea (VIDEO)

Deputatul , purtătorul de cuvânt al PNL, a vorbit despre , actuala propunere a României pentru postul de comisar european, dar și despre varianta care a tot circulat în spațiul public zilele trecute, Victor Negrescu.

„E clar că astea sunt, oarecum, stângăcii în materie de politică externă ale premierului”

Ionuț Stroe a fost întrebat ale cui au fost propunerile pentru postul de comisar european, Roxana Mînzatu și Victor Negrescu, ale României, coaliției sau propunerile PSD.

“Evident că sunt propunerile premierului Marcel Ciolacu și nimeni nu a înțeles cum și în ce măsură a negociat Guvernul sau premierul acestei țări acest portofoliu. Nimeni nu știe ce portofoliu vom avea, nimeni nu știe ce va obține România din această negociere cu Comisia Europeană și, din punctul nostru de vedere, e clar că astea sunt, oarecum, stângăcii în materie de politică externă ale premierului, pentru că mult mai potrivită ar fi fost o soluție stabilită prin consens politic în coaliție, o propunere solidă, care să aibă susținerea atât socialiștilor europeni, cât și popularilor europeni, și anume, a PNL-ului, nu neapărat o soluție de partid. Ne-a adus o astfel de poziționare într-o zonă, oarecum, vulnerabilă.

Nu știm ce portofoliu vom avea, știm doar un nume avansat de premier și, dacă am fi acționat împreună, cu siguranță ar fi avut mult mai multă putere, mult mai multă forță în negocierile purtate și cu siguranță am fi și știut care este portofoliul României, până la urmă, pentru că acest comisar european va fi acolo pentru a susține drepturile și interesele acestei țări, în zona europeană. Până la urmă, noi am spus-o clar, chiar dacă n-a existat o discuție în coaliție, ne-am fi dorit 2 portofolii relevante în ceea ce privește interesele acestei țări, primul era cel legat de extindere, apropo de Republica Moldova, de modul în care încercăm să ajutăm, să sprijinim parcursul european, celălalt era legat de agricultură, având în vedere schimbările climaterice, interesul nostru în a susține fermierii și politici europene în domeniul agriculturii. S-a mers pe această idee a discuțiilor personale ale domnului Ciolacu cu doamna Ursula von der Leyen.

Din punctul nostru de vedere, această abordare a negocierii europene a fost una cu rezultatele pe care le vedem și aici, încă o dată spun, s-au văzut anumite stângăcii, ca să zic așa, în materie de relații externe, relații europene”.