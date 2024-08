Iulian Paraschiv: „Ceea ce ne lipsește în acest moment este un proiect în care să vedem România creionată pentru următorii 15-20 de ani” (VIDEO)

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a declarat vineri seara în emisiunea News Pass, că nevoie construirii în România a unui bazin olimpic indică faptul că România are nevoie de investiții pe termen lung.

Acesta a atras atenția că ceea ce lipsește în acest moment României este un proiect “în care să vedem România creionată pentru următorii 15-20 de ani”:

“La acest moment campionul României face mult mai mult decât ar putea face oricare alt element din extern care să vină și să facă puțină lumină în politica românească. Avem un an electoral, am avut alegeri locale, am avut alegeri europarlamentare, urmează prezidențialele și parlamentarele.

Ceea ce David Popovici vine și spune este următorul lucru: că este nevoie de pragmatism, ca întreaga clasă politică, fie că vorbim de cei care se află la guvernare, fie că vorbim de cei care sunt în opoziție trebuie să vină cu niște idei mai în concret.

România, în ultimii 30 de ani, toți primarii, fără excepție, asfaltează și nu mai terminăm de asfaltat și toate resursele par a fi direcționate către infrastructură. Înțelegem că avem nevoie de drumuri, fără doar și poate, avem nevoie de autostrăzi, însă discutăm despre investițiile pe termen lung pentru că investiția într-un bazin olimpic care să corespunda standardelor impuse de instituțiile internaționale necesită niște resurse financiare consistente. Ceea ce ne lipsește în acest moment este un proiect în care să vedem România creionată pentru următorii 15 ani, pentru următorii 20 de ani, nu doar pentru ceea ce înseamnă an electoral. Nu am văzut pe nimeni care să vină cu un astfel de proiect”.