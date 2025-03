Francez stabilit în România, prins de patru ori beat la volan. Cum și-a justificat obiceiul de a conduce sub influența alcoolului

Un cetățean stabilit în România a fost prins de patru ori la volan cât timp era sub influența alcoolului. Doar săptămâna trecută, polițiștii din Argeș l-au prins două zile la rând conducând beat și cu permisul suspendat.

Francezul, care are rezidență în județul Argeș, a fost arestat pentru 30 de zile pentru conducere sub influența alcoolului și conducere cu permisul suspendat. La finalul săptămânii trecute, bărbatul a fost prins conducând sub influența alcoolului, două zile la rând, în aceeași zonă, centrul .

Francezul, inginer la o fabrică de componente auto

În prima zi, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conform analizelor de sânge, peste 3 g/l, limita pentru infracțiune fiind 0,80 gr/l. După doar o zi, francezul a fost depistat de polițiști din nou la volan, de această dată cu o alcoolemie de 1,60 la mie în aerul expirat, potrivit .

La audieri, francezul era atât de beat încât nu a fost în stare să le spună polițiștilor prea multe informații. Însă, a reușit să le spună anchetatorilor că motivul pentru care bea atât de mult este că trebuie să facă naveta. Bărbatul, care locuiește în Ștefănești cu concubina româncă și copilul pe care îl au împreună, are 44 de ani și lucrează ca inginer la Mioveni pentru un furnizor de componente auto al uzinei Dacia.

Bărbatul riscă între 1 și 5 ani de închisoare cu executare

Cele două abateri de săptămâna trecută nu sunt primele de acest gen ale francezului. Bărbatul are un adevărat istoric în ceea ce privește condusul sub influența alcoolului. În ziua de 9 ianuarie 2025, bărbatul a fost reținut de către polițiștii Serviciului Rutier Argeș pentru 24 de ore după ce condusese beat mașina în care se aflau concubina și copilul. Ulterior, a fost plasat sub control judiciar.

De asemenea, în decembrie 2024, inginerul francez a mai fost depistat conducând fără drept și sub influența alcoolului de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni.

Pentru faptele sale, bărbatul riscă să stea la închisoare între 1 și 5 ani. Iar cum acesta nu este la prima abatere, riscă să primească o pedeapsă cu executare în loc de una cu suspendare.