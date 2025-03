„Mă bufnește râsul”. De ce Cristian Tudor Popescu e de părere că analiza lui Băsescu despre alegerile din România și „exigența” SUA e o „colecție de nonsensuri” (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu a catalogat drept „colecții de nonsensuri” fostului președinte Traian Băsescu, potrivit căruia „problema relaţiei României cu SUA este legată de anularea alegerilor (…) singura solicitare a Americii este “alegeri corecte” şi cu certitudine nu vor renunţa la această exigenţă”. Gazetarul a explicat de ce Administrația americană, sub conducerea lui Donald Trump, numai de corectitudine, moralitate și „exigențe” nu dă dovadă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a susținut Băsescu despre alegerile prezidențiale din România și „exigența” SUA

„Problema relaţiei cu SUA nu este nici ambasadorul, nici ministrul de externe şi nici lipsa unui împuternicit special pentru America.

Problema relaţiei României cu SUA este legată de anularea alegerilor.

SUA nu au un favorit pentru aceste alegeri. Singura solicitare a Americii este “alegeri corecte” şi cu certitudine nu vor renunţa la această exigenţă.

Declaraţiile premierului referitoare la renumărarea voturilor, încercarea de a transfera responsabilitatea deciziilor doar la Iohannis şi afirmaţiile unor politicieni premergătoare anulării alegerilor de către CCR nu mai lasă dubii că s-a aplicat un “plan B”.

“Planul B” a fost destinat să mute responsabilitatea anulării nejustificate a alegerilor de la guvern către alte instituţii precum CCR, CSAT, servicii, Preşedinte.

După trei luni nu există nici o probă concretă care să justifice anularea alegerilor din Noiembrie. Se pune astfel sub semnul întrebării atât anularea alegerilor din Noiembrie dar şi legitimitatea organizării unui alt rând de alegeri.

În aceste condiţii există riscul ca unele state să ezite să recunoască rezultatul alegerilor. Pentru a preîntâmpina acest risc, ar fi bine să se acţioneze de pe acum”, a scris Traian Băsescu,

Reacția lui CTP la analiza lui Băsescu

Gazetarul a citat următoarea frază din postarea lui Băsescu: „Singura solicitare a Americii este “alegeri corecte” şi cu certitudine nu vor renunţa la această exigenţă”, apoi a izbucnit în râs.

„Uite că, totuși, mă bufnește râsul… Carevasăzică, din această exprimare rezultă că SUA sunt animate… Recte Trump, Vance, Musk, toți ăștia sunt animați de principii, domnule! De principiul alegerilor corecte! Și cu niciun chip nu pot să renunțe la acest principiu și la aplicarea lui în întreaga lume, în Groenlanda, în Canada și în România!

Care State Unite? Acelea în care președintele actual pentru a răsturna alegerile al căror rezultat era cât se poate de corect, în 2021? Care SUA? În care președintele acum spunând că vrea al treilea mandat?

Care SUA? În care acum, în statul Wisconsin, Musk acum îi șpăguiește public, dă mită în public votanților pentru Curtea Supremă din Wisconsin? Sunt alegeri mâine, trebuie ales acolo un membru, a încetat mandatul unui membru și trebuie ales altul și, ca să fie ales candidatul lui preferat, Musk a ieșit cu un cec scris pe ecran de un milion de dolari și a spus ”dau la votanți, să iasă candidatul pe care-l vreau eu!”. Procurorul general al statului a introdus acțiune imediat: ”domnule, e mită electorală, e încălcarea Constituției!”. Curtea Supremă de acolo, unde au loc alegerile, unde trebuie înlocuit un membru, a refuzat pur și simplu să judece această plângere a procurorului general al statului.

Și dnul Băsescu ne spune nouă că America are exigențe și spune că nu va renunța la ele în legătură cu alegerile libere din România. Minunat!

Bun, dl Băsescu nici nu se gândește ce spune. Păi dacă are așa exigențe principiale, înseamnă că de mâine o să suspende ridicarea vizelor francezilor pentru SUA sau n-o să recunoască rezultatul viitoarelor alegeri din Franța. Sau în Turcia, unde nu se joacă Erdogan, că are nervii tari, e un killer politic de primă mână și-i arestează în stil Putin pe cei care i se opun. Acolo ce face principiala Casă Albă a lui Trump?

Deci vedeți ce colecții de nonsensuri a reușit să debiteze dl Băsescu…”, a explicat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.