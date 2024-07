Iulian Paraschiv, despre noul calendar electoral: PSD-ul și PNL-ul au nevoie să existe și o opoziție. Este important felul în care cei de pe dreapta se vor organiza în următoarea perioadă (VIDEO)

, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre noul calendarul electoral, care a fost stabilit, și anume, că vor fi organizate alegeri trei duminici la rând.

„PSD-ul și PNL-ul, deopotrivă, au nevoie să existe și o opoziție”

Iulian Paraschiv a fost întrebat dacă această variantă privind datele ajută mai mult PSD-ul.

“Este clar că electoratul fidel al PNL-ului nu îl va vota niciodată pe domnul Ciolacu sau un alt candidat propus de PSD, cum electoratul fidel PSD nu va vota un alt candidat din partea PNL-ului, pentru că vorbim despre două partide mari, două partide cu ambiții, care doresc să câștige puterea în România pentru următorii ani. Funcția de președinte al României nu este despre cine ocupă scaunul și, de mâine, vine cu o baghetă magică și schimbă viața românilor. Am văzut în calculul democratic cum președintele poate juca un rol determinant în felul în care guvernarea arată în România, fără ca să aibă neapărat niște prevederi constituționale în acest sens. Deci este vorba despre cum un partid sau altul ajunge să proiecteze o relație cu puterea, în democrație, pentru următorii 5 sau chiar 10 ani. Referitor la sondajele de opinie, am văzut cum înainte de alegerile locale, am văzut case de sondare apărute, așa, ca ciupercile după ploaie, dădeau o diferență între Gabriela Firea și Nicușor Dan de 1, 2, 3 %, iar în ziua votului, bucureștenii ne-au arătat, de fapt care a fost realitatea.

Deci eu cred de cuviință că este foarte important și este posibil să se întâmplă ceea ce ne spune domnul profesor Bulai, să apară un personaj cu notorietate, condiție obligatorie pentru ca un partid sau altul să îmbrățișeze o eventuală susținere pentru acest profil de candidat, care să vină efectiv și să arate că există o altă alternativă. PSD-ul și PNL-ul, deopotrivă, au nevoie să existe și o opoziție care să vină și să pună umărul, pentru că atunci când ai puterea fără a avea critică, fără a avea opozanți redutabili, riști să alergi într-o cursă de unul singur și să ieși pe locul 2”, a precizat președintele Agenției Naționale pentru Romi.

„Este important felul în care cei de pe dreapta se vor organiza în următoarea perioadă”

„Așa este sănătos pentru societate, adică să ai o opoziție puternică, care să vină și cu alternativă.

Nu vedem … Vedem opoziția doamna Diana Șoșoacă, care iată a reușit cu un telefon din Parlamentul României să ajungă în Parlamentul European, îl avem pe domnul George Simion, care sunt sigur că se aștepta la un rezultat mult, mult mai mare decât ceea ce a obținut. Este important felul în care cei de pe dreapta se vor organiza în următoarea perioadă. Așteptăm să apară și astfel de persoane cu notorietate posibili candidați la președinție”, a mai adăugat Paraschiv.