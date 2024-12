Kelemen Hunor, despre prelungirea mandatului lui Iohannis: Următorul șef al Senatului trebuia să preia atribuțiile prezidențiale

Kelemen Hunor a precizat marți că dacă ar fi fost în locul lui Klaus Iohannis nu și-ar fi prelungit mandatul, ci l-ar fi lăsat pe noul președinte ales al Senatului să preia atribuțiile prezidențiale.

Potrivit lui Kelemen Hunor, PSD e îndreptățit să dea prim-ministrul în noul Guvern: „Eu nu am discutat absolut cu nimeni despre acest lucru. Am văzut interpretarea Curții Constituționale. O singură frază pot să spun. Eu dacă aș fi, dar nu sunt, în locul domnului președinte Iohannis, în momentul în care pe 21-22 decembrie Senatul are un președinte ales, aș lăsa locul președintelui Senatului să preia interimar atribuțiile prezidențiale. Dar nu am discutat cu nimeni.

Eu nu fac nicio propunere. Asta este părerrea mea personală. Nu pot să fac eu propunere, că nu sunt eu în situația în care să fac vreo propunere președintelui Iohannis.

Eu nu pot să cer, nu pot să propun. Nu am nicio vendetă cu președintele Iohannis, că se termină mandatul președintelui Iohannis. Deci nici nu vreau să îl critic. Gata, s-a terminat din punctul meu de vedere acest episod, dar eu asta aș face în locul lui”, a explicat Kelemen Hunor, marți la .

Lidrul UDMR a mai precizat că șefia Senatului ar putea să revină PSD-ului sau PNL-ului, dar nu au avut loc încă negocieri.