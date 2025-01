Kelemen Hunor: Până la finele lunii, partidele din coaliție îl vor valida pe Crin Antonescu. Probabil vom avea o alianță electorală / Reducem numărul de secretari de stat și subprefecți. Dieta statului trebuie să înceapă cu noi (VIDEO)

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a explicat joi, pentru B1 TV, ce s-a discutat în ședința de miercuri a coaliției de guvernare – despre , reducerea aparatului de stat și despre

Kelemen Hunor, despre alegerile prezidențiale

„Am participat la ședința coaliției, bineînțeles. Am avut o discuție prima dată cu președinții formațiunilor din coaliție, plus liderul Grupului Minorităților Etnice din Camera Deputaților și Crin Antonescu. Apoi am continuat discuțiile într-un format mai mare, am discutat despre alegerile prezidențiale, structura Guvernului, secretarii de stat și, bineînțeles, despre buget.

Alegerile vor fi pe 4 și 18 mai. Noi am fi dorit să avem alegeri înainte de Paște, dar, din punct de vedere al calendarului, nu s-a mai potrivit, fiindcă trebuia o Hotărâre de Guvern până la sfârșitul anului (2024) sau scurtarea perioadelor din Legea privind alegerile prezidențiale, în loc de 75 de zile să venim la 55 sau 60 de zile. Deci am mers pe varianta să păstrăm cele 75 de zile de la apariția Hotărârii de Guvern până la organizarea primului tur”, a declarat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, în ședința coaliției s-a mai stabilit ca până la finele lunii ianuarie toate cele trei partide să-l valideze în forurile statutare pe Crin Antonescu drept candidatul coaliției la prezidențiale.

„Probabil vom înregistra o alianță electorală, fiindcă, din punct de vedere legal, asta e soluția.

Dacă nu mă înșel, pe 26 PNL va valida într-un congres candidatura lui Crin Antonescu, pe 27 am programat noi această validare și pe 28 congres la PSD. Deci nu se pune problema unor congrese comasate comune”, a mai declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor, despre reducerea numărului de secretari de stat și subprefecți

Acesta a afirmat apoi că în ședința coaliției s-a mai stabilit să fie 53 de secretari de stat în Guvern, deci „o reducere de 25%” față de situația de dinainte de parlamentarele de anul trecut: „Principiul e că sunt 2 secretari la ministerele mici, 3 la celelalte și 3 sau 4 ministere unde vor fi 4 secretari de stat – Finanțe, MIPE (Ministerul investițiilor și Proiectelor Europene) și Externele. Deci am redus numărul secretarilor de stat cu vreo 25% și numărul subsecretarilor de stat”.

Kelemen Hunor a mai precizat că deocamdată nu au stabilit ce partide la ce ministere pun secretarii de stat.

„Reducem numărul subprefecților. Județele care au peste 500.000 de locuitori vor avea 2 subprefecți, județele mai mici vor avea un singur subprefect. Bucureștiul are 3, va avea 2. Cura de slăbire, dieta statului trebuie să înceapă cu noi”, a mai susținut președintele UDMR.