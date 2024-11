Klaus Iohannis a vizitat zona demilitarizată dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord (FOTO)

Președintele Klaus Iohannis se află . În cadrul acesteia, șeful statului a mers în zona demilitarizată dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord.

Vizita lui Klaus Iohannis în Coreea de Sud este prima la nivel de șef de stat din ultimii 16 ani.

Vizita în Coreea de Sud a președintelui României a debutat luni, 22 aprilie, cu ceremonia depunerii unei coroane de flori la Cimitirul Naţional din Seoul.

Ulterior, Klaus Iohannis a fost într-un tur informativ al Panmunjom (Joint Security Area) din Zona Demilitarizată dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord.

„Am vizitat astăzi și Zona Demilitarizată, unde am fost informat de către Comandantul UNC/CFC/USFK, generalul Paul LaCamera, cu privire la provocările de securitate”, a transmis acesta, pe .

Today I also visited the Demilitarized Zone and received a briefing from UNC/CFC/USFK Commander, General Paul LaCamera, on the security challenges.

