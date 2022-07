Klaus Iohannis: Sunt pentru păstrarea cotei unice și împotriva taxei de solidaritate / După ce finalizăm digitalizarea discuția se poate relua

Președintele Klaus Iohannis a respins din nou, marți seară în timpul conferinței de presă, scenariul renunțării la cota unică și cel privind introducerii unei taxe de solidaritate pentru marile companii:

„Sunt pentru păstrarea cotei unice și împotriva taxei de solidaritate. Această opinie nu am exprimat-o doar acuma este o opinie pe care am exprimat-o în repetate rânduri. Au mai fost încercări de modificate în aceste domenii. Taxa de solidaritate nu mi se pare corectă ca principiu. Cota unică nu este cel mai bun mod de a impozita dar pentru un sistem care nu e digitalizat are avantaje practice până nu există o digitalizare funcțională nu cred că se poate introduce alt fel de cotă. Este o discuție care s-a purtat de-a lungul timpului. Pentru a păstrată o transparență ne-am exprimat tot timpul pentru cota unică. Nu este o chestiune de principiu care nu poate fi schimbat este o chestiune de aplicabilitate. După ce finalizăm digitalizarea, evident că discuția se poate relua”

Pe de altă parte, întrebat despre eliminarea cotei unice, cerută de PSD în coaliție, Klaus Iohannis a spus că nu crede că acest lucru va fi posibil în mandatul său:

“Aceste schimbări nu se pot produce în termen scurt, nici nu este de dorit să se producă în termen scurt. Este, sigur, o preocupare constantă a politicienilor să discute despre impozite și taxe, fiindcă dă bine la televizor, însă nu trebuie să dea bine la televizor, trebuie să dea bine în practică, să fie corect și să aducă bani la bugetul statului. Și schimbările prea frecvente la codul fiscal le-am criticat în repetate rânduri, fiindcă dacă se fac modificări prea rapide, care nu sunt bine pregătite, rezultatul nu este deloc bun, dimpotrivă, apar noi și noi sincope, apar excepții și, în loc să funcționeze mai bine sistemul și să se colecteze mai bine impozitele și taxele. Rezultatul unor frecvente schimbări este exact opusul.